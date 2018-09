Kulturministeren efter ramaskrig: Jo, DR må gerne investere i film på andre sprog end dansk Mette Bock påtager sig ansvaret for den totale forvirring om betydningen af ordet 'dansksprogede' i public service-kontraktens filmafsnit.

DR må fortsat gerne investere i film på for eksempel tysk, arabisk eller bulgarsk i fremtiden.

Det føler kulturminister Mette Bock (LA) sig kaldet til at præcisere, efter en formulering i den nye public service-kontrakt med DR tirsdag spredte ringe af forvirring og bestyrtelse i det danske filmmiljø.

I kontrakten lyder det, at DR i kontraktperioden skal »engagere sig på markedsvilkår i dansksprogede kort-, dokumentar- og spillefilm«.

I stedet for den hidtidige kontrakts længere formuleringer om »dansk filmproduktion« var ordet 'dansksprogede' nu kommet ind, og det fik blandt andet formanden for Danske Filminstruktører, Christina Rosendahl, til at fare i flint:

»Det ligner en katastrofe for dansk dokumentarfilm, at Public Service-kontrakten kræver at film, som DR fremover skal gå ind i, skal være 'danskprogede '. Det er for detaljeret at diktere sproget. Med dette krav fjerner man en livsnødvendig mulighed for at hente international finansiering«, skrev hun på Facebook.

Her henviste andre filmkolleger til Oscar-nominerede, danskproducerede dokumentarfilm som ’The Act of Killing’ og ’Last Men in Aleppo’, som nu ville blive umulige at lave fremover.

Men det er altså ikke sådan, teksten skal forstås, skriver kulturministeren nu på Facebook:

»Jo, DR må fortsat gerne investere i danskproducerede film på et andet sprog end dansk!

Det har givet anledning til bekymring i branchen, at der i den nye PS-kontrakt står, at DR skal engagere sig i dansksprogede film. Men der står altså ikke KUN eller UDELUKKENDE. Nogle har misforstået teksten, så jeg vil gerne hermed præcisere, at der ikke er tale om en begrænsning i forhold til tidligere«, skriver ministeren.

Ikke et DF-krav

Ministerens opslag kommer, efter at hun også i går beklagede, hvis teksten kunne forstås anderledes.

»Hvis det kan misforstås, skal jeg gøre, hvad jeg kan for at få det præciseret, for det er ikke tanken, at det er ekskluderende i forhold til, at der også kan produceres film på andre sprog«, sagde Mette Bock blandt andet i Radio24syvs kulturmagasin AK 24syv:

»Jeg påtager mig ansvaret, hvis det er skrevet på en måde, så det kan misforstås«, fortsatte ministeren, som erklærede, at hun lagde sig »fladt ned« i sagen.

Udarbejdelsen af den nye public service-kontrakt har påkaldt sig særlig opmærksomhed, idet den til forskel fra tidligere kontrakter er blevet præget af en håndfuld møder med medieforligspartiet Dansk Folkeparti, der undervejs i processen har fået indarbejdet flere ændringer i - og tilføjelser til - teksten.

Det gælder dog ifølge DF ikke formuleringen om de dansksprogede kort-, dokumentar- og spillefilm, som slet ikke har været drøftet på møderne, oplyses det fra partiet.

Kulturministeren vil nu se på, hvordan præciseringen i praksis skal indarbejdes. Hun forventer ikke, at public service-kontrakten skal skrives om.