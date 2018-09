DR’s generaldirektør: Vi vil behandle integration og kristendom som hidtil Selv om kristendom fylder mere i de nye krav til DR, og ordet integration helt er fjernet, får det ingen betydning. DR vil dække begge områder nøjagtig som hidtil, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Ordene kristne eller kristendom findes seks gange i den ny public service-kontrakt, som fastlægger, hvad DR skal lave de næste fem år. I den gamle optrådte det blot tre gange.

Og mens der i den gamle blot stod, at DR skulle formidle den kristne kulturarv, står det ikke bare fem gange i den nye, men det er også skrevet ind i kontrakten, at på DR’s programflader og platforme skal det »være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen«.

Den formulering er blandt andet blevet kritiseret af en af de fremmeste eksperter i armslængdeprincippet herhjemme, kultursociolog Peter Duelund, fordi formuleringen om kristendom er meget mere kontant end tidligere.

Han frygter, at politikere vil bruge formuleringen til at presse DR i konkrete udsendelser.

Og det vil være en klar overtrædelse af armslængdeprincippet om, at politikerne bevilger penge og lægger de overordnede linjer, men ikke blander sig i indholdet.

Men formuleringen bekymrer ikke DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn. Den vil ikke give anledning til ændringer eller mere kristendom i DR, siger hun.

»Det her med folkestyre, og at vi har vores rod i kristendommen, er allerede en del af vores værdigrundlag. Vi formidler trosstof på mange måder. Så derfor oplever jeg ikke, at det giver anledning til væsentlige ændringer. Det kristne og folkestyret vil fortsat være stofområder, der er væsentlige for os«, siger hun.

De kan ikke levere mindre kristendom end i dag Morten Marinus, Dansk Folkeparti

Og den her formulering betyder ikke, at kristendommen skal præge alle mulige andre stofområder?

»Nej, sådan læser jeg det ikke. Det stof vil fremover have samme centrale plads som tidligere«.

Dansk Folkeparti, der har gjort en del ud af at få kristendom til at fylde mere i public service-aftalen, ville gerne have haft et minimumskrav skrevet ind om, hvor meget kristendom skulle fylde. Det lykkedes ikke. Men når det er formuleret tydeligere denne gang, er det ifølge partiets medieordfører, Morten Marinus, »et vink med en vognstang om, at DR ikke kan svække området yderligere«.

»De kan ikke levere mindre kristendom end i dag. Og jeg håber, at der kommer en ny bestyrelse, der kan signalere til direktionen, at det her er et område, der ikke må negligeres«, siger han.

Dansk Folkeparti mener for eksempel, at DR i 2017 slet ikke markerede ordentligt, at det var 500-året for Luthers 95 berømte teser og indførelsen af den protestantiske kirke.

Sagen kort Public service-kontrakten Den såkaldte public service-kontrakt fastlægger, hvad DR skal levere, efter at regeringen og Dansk Folkeparti i juni indgik et medieforlig for 2019-23. Kontrakten bliver normalt til i en forhandling mellem kulturministeren og DR. Men denne gang var Dansk Folkeparti også dybt involveret. Partiet fik blandt andet indført et krav om, at DR ikke må skrive langt på nettet. Medieforliget indebærer, at DR skal spare 20 procent. Det betyder blandt andet, at DR fra 2020 barberer antallet af tv-kanaler ned fra 6 til 3 og antallet af radiokanaler fra 8 til 5. Vis mere

Hvad med integrationen?

En anden ting, der er blevet kritiseret, er spørgsmålet om integration.

I den gamle kontrakt står, at »DR skal medvirke til at fremme integration i det danske samfund«. Men ordet integration findes ikke i den nye public service-kontrakt.

Her tales der om, at »DR skal medvirke til at fremme et fællesskabsbaseret Danmark, der bygger på værdier om demokrati, ligeværd og ytringsfrihed«.

»Jeg synes, at det er en fin formulering. Vi er og skal være for hele Danmark. Det væsentligste er, at DR bidrager til, at hver enkelt borger bliver klogere på det land, vi bor i. Uanset hvem man er, og hvilken baggrund man har«, siger Maria Rørbye Rønn.

Udeladelsen af ’integration’ kan godt få det til at se ud, som om integration ikke længere skal være et vigtigt fokusområde for DR ...

»Jeg tror mere, at de her ord og formuleringer er noget, der optager politikerne selv. Vores opgave er folkeoplysning i allerbredeste forstand, og det oplever jeg ikke, at de her ord ændrer ved«.

Så I skal ikke fokusere mindre på integration end i dag?