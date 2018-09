Ombudsmand går ind i sag om særbehandling af medie i LTF-sag Da Justitsministeriet gjorde klar til at forbyde banden Loyal to Familia, blev offentliggørelsen koordineret med DR.

DR skulle være det første medie, der kunne afsløre, at der var et forbud mod Nørrebrobanden Loyal to Familia, LTF, på vej.

Til gengæld skulle det statslige medie afholde sig fra straks at spørge LTF's advokat om beslutningen om at gøre banden ulovlig.

Dét forløb får nu Folketingets Ombudsmand til at afkræve Justitsministeriet en forklaring. Han vil samtidig have ministeriet til at vurdere, om sagen har været i overensstemmelse med reglerne for pressebetjening.

Kort efter afsløringen af de forbud, som nu var rejst, fandt Justitsministeriet, at advokaten, Michael Juul Eriksen, burde være orienteret før pressen. Nu får ministeriet en frist på fire uger til at svare ombudsmanden på de spørgsmål, han rejser i et brev til ministeriet.

Sms'er og emails skal udleveres

Ombudsmanden hæfter sig ved, at der i en række sms'er mellem Søren Pape Poulsens rådgiver og medierne ifølge Berlingske ser ud til at være blevet truffet en aftale om, hvordan og hvornår den opsigtsvækkende nyhed skulle bringes.

»Jeg beder herunder ministeriet om at redegøre for, om det – som anført i medierne – var planlagt, at advokaten først skulle orienteres kort før offentliggørelsen af sagen om opløsning af LTF, og først efter at udvalgte medier var blevet orienteret«, skriver Jørgen Steen Jørgensen til embedsmændene i Justitsministeriet.

Han kræver samtidig alle dokumenter i sagen udleveret, herunder emails og sms-beskeder om affæren.