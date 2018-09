DR-redaktør efter kaotisk 'Shitstorm'-udsendelse: »Programmet falder desværre ud over kanten« Ifølge en redaktør på P1 havde alle været bedre tjent med, at interviewet med rapperen Nikoline, som løb af sporet i programmet 'Shitstorm', var blevet afsluttet hurtigere og kønnere.

De to værter på P1-programmet 'Shitstorm', Abdel Aziz Mahmoud og Mads Aagaard, havde nok ikke regnet med, at de selv ville havne i en shitstorm, da de i programmet 22. september havde rapperen Nikoline i studiet for at snakke om den debat, hendes single 'Sut min klit' med dertilhørende musikvideo havde medført.

En Politiken-skribent kaldte det »de 12 mest vanvittige minutter i nyere dansk radiohistorie«, da interviewet endte med, at Nikoline blev smidt ud af studiet, fordi værterne ikke mente, hun svarede på deres spørgsmål.

Abdel Aziz Mahmoud har medgivet på Twitter, at »ingen fik noget ud af det«, selv om »spørgsmålene var relevante«, og nu indrømmer redaktionschef på P1, Judith Skriver, at interviewet skulle være afsluttet tidligere.

»Det bedste, man kunne have gjort var i virkeligheden at stoppe interviewet lidt før. Men jeg kan ikke fortænke dem (Abdel Aziz Mahmoud og Mads Aagaard, red.) i, at de prøver på at fortsætte, for det ville enhver anden radiovært have gjort«, siger Judith Skriver til Politiken.

Det står hurtigt klart, at Nikoline ikke nødvendigvis vil acceptere programmets præmis. Kunne værterne have valgt en mindre konfrontatorisk tilgang til interviewet?

»Det er klart, at det skulle være gjort, da de mærker, at interviewet er løbet af sporet. Værterne står i studiet med den forudsætning, at de skal tale med Nikoline om den shitstorm, hun har været i. Da de opdager, at hun tydeligvis ikke vil stille op til det, som aftalen i vores optik lød på, kunne man i stedet have foreslået at stoppe interviewet lidt før. Det må man gerne i et liveinterview, men det er klart, at man ikke skal bede en gæst om at skride (Abdel Aziz Mahmoud sagde midtvejs i interviewet: »Jeg tror sgu ikke, vi gider have dig herinde mere«, red.)«.

Jeg synes ikke, de rotter sig sammen. Judith Skriver, redaktionschef

Synes du, at Mads Aagaard og Abdel Aziz Mahmoud opfører sig professionelt i interviewet?

»Jeg synes, der er to parter i det her. De agerer professionelt ved at stoppe interviewet, da de ser, det ikke kommer nogle vegne, men det kunne være sket med større pli og ynde. Men for mig er det i orden, at man afslutter et interview, hvis man ikke kan snakke om det, man havde aftalt på forhånd, så man ikke udsætter hverken sig selv, gæster eller lyttere for det«.

»Jeg har hørt programmet en del gange, og man burde have stoppet det tidligere, men som vært tror man, at man kan komme tilbage på sporet, fordi troen er på, at Nikoline stiller op på de præmisser, som værten oplever, de har aftalt. Ellers skulle hun jo have sagt nej fra start«.

Grinte og rottede sig sammen

I programmet hører man værterne grine af Nikoline. Er det i orden at grine af en gæst, der er irriteret og vred?

»Vi har talt om på redaktionen, hvad der kunne være gjort skønnere, og hvor opførslen fra begge sider var i orden. Jeg synes, det er svært at motivfortolke, hvorfor folk griner, og jeg har ikke hørt det, som om de gør det af ond vilje«.

På de sociale medier er det blevet nævnt, at værterne rotter sig sammen over for Nikoline. Har I snakket om det?

»Jeg synes ikke, de rotter sig sammen. Det er klart, at det kan virke overvældende, at der er to værter i en ophedet debat, hvor begge parter skyder på hinanden. Men selvfølgelig arbejder de sammen, ellers kunne vi nøjes med en vært«.

Nikoline gad for eksempel ikke svare på de kommentarer fra sociale medier, som værterne læste højt. Har den her episode fået jer til at overveje, om I skal ændre programmets format?