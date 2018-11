YouTube: Vi er ikke for børn under 13

»Jeg er klart for, at der er masser af skøre, sjove og frække ting på YouTube. Han (Rasmus Paludan, red.) må jo sige, hvad han vil. Men vi er ikke tvunget til at hjælpe ham i hans kamp, hvad end den er. Jeg synes, det her er et godt eksempel på, at man skal sætte sig ind i, hvad éns unger laver på YouTube. Og det her er en rigtig god anledning til at få det gjort«, mener hun.

Hvad skal man gøre som forælder, hvis man er bekymret over det, éns barn ser?

»Man skal snakke med børnene om det. Også de store børn. Man skal sætte sig ned og se det sammen med dem. Men du kan ikke forbyde en 16-årig at se det«.

»Uanset om det er en 12- eller 16-årig, kan man godt give udtryk for, at man ikke synes, det er godt indhold. Den opmærksomhed, du giver videoerne, øger deres mulighed for at nå ud (på grund af YouTubes algoritme, red.). Ser du en video til ende, får Rasmus Paludan mere opmærksomhed, og han kommer højere op i søgeresultaterne. Det er et oplagt sted at tage snakken med sine børn om, hvad der skal være på nettet«.





»Det er en svær gråzone«

Tilbage hos Google siger Christine Sørensen, at man ikke bare kan undgå, at problematisk indhold ender på platformen i første omgang,blandt andet på grund af mængden. Ifølge YouTube bliver der lagt 400 timers video op på platformen hvert eneste minut.



»Vi skanner ikkealtindhold, før det kommer op«.

»Når vi bliver gjort opmærksomme på videoer, som bryder vores retningslinjer, eller hvor der sker noget ulovligt, og hvor der bør være en aldersgrænse på, bliver det flagged (markeret, red.) af brugerne. Så kommer det til vurdering. Og i nogle tilfælde tager vi det ned«.

Netop det skete med en række videoer fra Rasmus Paludan, der brød med platformens retningslinje om hadtale. De fik kortvarigt lukket Stram Kurs’ YouTube-konto. Her står der blandt andet, at diskriminerende ytringer om befolkningsgrupper eller på baggrund af religion ikke er tilladt på platformen:

»Diskriminerende ytringer henviser til indhold, der fremmer vold mod eller har som primært formål at fremkalde had mod enkeltpersoner eller grupper på baggrund af bestemte egenskaber«, hedder det i teksten.

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er hadtale i jeres optik. Kan du opklare, hvad I mener med teksten?

»Der er ikke nogen, der kan lide hadsk tale. Og det ville være nemt for en platform bare at fjerne det hele. Det er det nemmeste overhovedet. Det sværeste er at tage opgaven op og holde fast i, at det her er en platform, hvor folk kan ytre sig. Noglen siger måske, at de ikke kan lide folk, der går i blå jakker. Det må de godt sige. Men de må ikke sige, at de vil dræbe alle dem, der går i blå jakker. Der laver vi en skelnen. Vi gør det ikke perfekt, men vi tager ansvaret på os«.



Nogle peger på, at der ligger meget yderligtgående politisk propaganda på jeres platform. Hvad mener du om den kritik?

»Vores forretning er ikke at fremme dårlige og ubehagelige ting«.



Men hvad synes I om, at jeres platform bliver brugt til den her type indhold?



»Jeg synes, det er fantastisk, at YouTube kan bringe fællesskaber sammen. Også minoritetsfællesskaber, som ikke kan tale med dem, der er i deres umiddelbare nærhed. Det er det, internettet kan. Selvfølgelig også med dårligt fortegn. Men så snart man vil andre det dårligt, vil vi ikke have det på vores platform«.