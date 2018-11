Portræt af Jim Acosta: Kontroversiel CNN-journalist er en helt i nogles øjne – ondskaben selv i Trumps Det Hvide Hus’ udelukkelse af journalisten Jim Acosta er den opsigtsvækkende foreløbige kulmination på CNN-reporterens kritiske spørgestil.

FOR ABONNENTER

Ud over at være journalist og chefreporter for CNN i Det Hvide Hus har Jim Acosta siden onsdag 7. november kunnet tilføje en ny begivenhed sit cv: Hans presseakkreditering til Det Hvide Hus og dermed til præsidentens pressemøder er indtil videre inddraget.