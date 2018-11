YouTube-direktør skriver, at EU »truer« kreative menneskers økonomi og arbejde Det kan meget vel ende med, at YouTube begynder at censurere indhold for at imødekomme den nye ophavsretslov. Dermed vil ophavsretsloven ødelægge en kæmpe økonomi, skriver videotjenestens direktør.

Blot få måneder efter at den nye ophavsretslov blev stemt videre i Europaparlamentet, er direktøren for YouTube, Susan Wojcicki, igen ude at kritisere specifikt artikel 13.

Denne gang skriver Susan Wojcicki et større indlæg på Googles Creator Blog.

Hun skriver, at man i mange år har gjort et enormt stykke arbejde for at betale rettighedshaverne på platformen. Det seneste år har man betalt knap 6 milliarder kroner tilbage til musikere i Europa. Og af en ny rapport fra Google fremgår det, at YouTube i perioden oktober 2017 til september 2018 betalte den globale musikindustri tæt på 12 milliarder kroner fra reklameindtægter alene.

Men den økonomi er nu truet, skriver Wojcicki.

Vil ikke løbe den økonomiske risiko

Det er den, fordi artikel 13 direkte holder techgiganterne ansvarlige for enhver form for ophavsretskonflikt.

Et ansvar, der tidligere har ligget hos de brugere, der har lagt musikken eller videoerne ud.

Flere kritikere af lovforslaget var især bange for, at techgiganterne ville begynde at censurere brugernes indhold mere end nødvendigt for at være på den sikre side.

Den frygt kan nu meget vel ende med at blive virkelighed, skriver Susan Wojcicki.

»Tag et globalt musikhit som ’Despacito’. Denne video indeholder flere rettighedshavere fra de oprindelige producenter, distributører med flere. Selv om YouTube har aftaler med mange for at kunne betale for videoen, er der stadig nogle rettighedshavere, der er ukendte. Den usikkerhed kan i fremtiden betyde, at vi vil blokere for videoer som denne for ikke at havne i strid med artikel 13«, skriver hun.

Og det handler ikke om, at de ikke vil betale for en enkelt video, men når der bliver uploadet 400 videotimer i minuttet, vil man simpelthen ikke løbe den finansielle risiko.

»EU-borgere risikerer nu at blive blokeret fra videoer, der alene i sidste måned blev set mere end 90 milliarder gange«, skriver hun.

Direktøren anmoder nu politikerne om at finde en ny løsning og lytte til de parter, der mener, at der er en bedre vej frem.