B.T.-journalist tiltalt for at bringe fortrolige oplysninger om Omar El-Husseins familie En journalist er blevet tiltalt for at bringe fortrolige oplysninger om Omar el-Hussein, som han modtog fra DF-politikeren Finn Rudaizky.

Anklagemyndigheden vil have en journalist fra B.T. idømt en bøde for to artikler om Omar El-Hussein.

En journalist fra avisen B.T. er blevet tiltalt for at bringe fortrolige oplysninger om Omar el-Husseins familie, som han modtog fra DF-politikeren Finn Rudaizky. Anklagemyndigheden kræver journalisten straffet med en bøde. Sagen drejer sig om artikler tilbage fra april 2015, altså to måneder efter at Omar el-Hussein angreb kulturhuset Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade. Anklagemyndigheden har rejst tiltale efter straffelovens paragraf 152 d, stk. 2 om videregivelse af enkeltpersoners rent private forhold. En journalist fra avisen Berlingske har også været sigtet i sagen, men han bliver ikke tiltalt, oplyser senioranklager Søren Harbo. Finn Rudaizky blev i februar 2017 dømt i sagen. Han blev straffet med ti dagbøder à 1000 kroner for som medlem af Københavns Borgerrepræsentation at have lækket fortrolige oplysninger til pressen.



ritzau