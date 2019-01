Den største trussel mod de vestlige demokratier er ikke russiske trolde, siger forfatter og medieforsker Jamie Bartlett. Han er bekymret for alle de halve sandheder og politisk farvede nyheder, som almindelige mennesker deler på Facebook. De er i færd med at undergrave demokratiet.

Der er sket noget frygteligt i reklamernes verden, og det har katastrofale konsekvenser for alverdens medier og for demokratiet, ja, i virkeligheden for selve sandheden, siger den britiske forfatter og medieforsker Jamie Bartlett.