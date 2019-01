Facebook insisterer på at bortredigere had og bare bryster: Vi vil ikke bøje af for danske normer

Det sociale medies regler gælder for alle 2,3 mia. brugere, uanset hvor de bor i verden. Men Facebook får efter ny læk kritik for at censurere debatten i forsøget på at behage alle.

Facebook insisterer på at bortredigere had og bare bryster:

Facebook griber for meget ind i danskernes ret til at ytre sig, når verdens største sociale medie fjerner billeder af bare bryster og visse yderligtgående politiske ytringer fra brugere.

Det er kritikken fra debattører og eksperter, som opfordrer Facebook til at ophøre med at fjerne opslag, hvis indhold ikke strider mod lovgivningen i Danmark, alene fordi platformen ikke bryder sig om dem.

To af de mest kendte eksempler er forfatter Suzanne Bjerrehuus, der fik karantæne for et opslag om voldtægter i Sverige. Og forfatter Peter Øvig Knudsen, der fik fjernet historiske fotos af nøgne hippier og en topløs bz’er.

Men Facebook afviser i et interview med Politiken at efterkomme kritikken og rette sig efter moralen, normerne og ytringsfrihedens grænser i Danmark, hvor rammerne for, hvad man kan tillade sig at sige i offentligheden, er videre end i mange andre lande.

»Det ville blive et Facebook i siloer«, siger kommunikationschef i Norden Peter Münster.

»Facebook er et globalt fællesskab, og vores regler tager udgangspunkt i, at fællesskabet går på tværs af grænser«.

Hvis Facebook skal matche de lokale regler i Danmark, skal Facebook også matche de lokale regler i andre lande. Og så forsvinder hele ideen med og alle fordelene ved et globalt socialt medie, hvor folk kan kommunikere på tværs af geografi, kultur og politiske forskelle, siger han.

»Så får du et Facebook, hvor det ikke er sikkert, at dine venner kan se det, du deler, hvis de kommer fra eller befinder sig i et andet land. Det er ikke det, Facebook er«, siger Peter Münster.

Det er netop kommet frem, at Facebook udstyrer sine omkring 15.000 moderatorer med en omfattende manual på over 1.400 sider. Manualen giver et nyt indblik i, hvor de præcise grænser for brugernes ytringsfrihed går på platformen.

En emoji kan føre til, at Facebook fjerner et opslag, viser manualen, som er blevet lækket til The New York Times. Den rummer også en lang liste over, hvilke grupper brugerne ikke må sympatisere med, for eksempel det græske højreorienterede parti Gyldent Daggry, der har plads i Europa-Parlamentet.

Afsløringen har givet nyt liv til debatten om de regler, som Facebook lægger ned over sine 2,2 milliarder brugere.

»Det er et kæmpe regelkompleks, der forsøger at løse en umulig opgave, nemlig at opstille generelle regler, der meningsfuldt kan vurdere indhold på tværs af kultur, sprog og kontekst«, siger Rikke Frank Jørgensen, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder og har speciale i rettigheder på nettet.

Facebook blokerer debatten

Debattør og blogger på Jyllands-Posten Jaleh Tavakoli har fået karantæne mange gange på Facebook. Både for at udtale sig kritisk om islam og muslimer på en måde, som overskrider platformens regler om had-ytringer, og for at lægge billeder op, hvor hun optræder for afklædt.

Det er langtfra hver gang, hun kan gennemskue, hvad der præcis har ført til det, hun betegner som »censur«

»Facebook står i vejen for en diskussion, som mange mennesker ønsker at have«, siger hun.

Jacob Mchangama, direktør i den juridiske tænketank Justitia, undrer sig over, at Facebook har valgt den laveste globale fællesnævner.

»Facebook er blevet der, hvor store dele af den offentlige debat fungerer, og derfor er det problematisk, hvis platformen selv lægger op til omfattende begrænsninger af ytringsfriheden«, siger han.

Fra juli til september 2018 fjernede Facebook 3 millioner opslag, som var i strid med platformens regler om hadefulde ytringer, og 10 gang så mange opslag som følge af reglerne om nøgenhed og seksuelt materiale.