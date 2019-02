Fortsætter udrulning trods forældrekritik: Nu kommer YouTube Kids til Danmark

En form for filter er bedre end intet

Og selv om man ikke kan udelukke, at børn skulle komme til at se noget forkert, er det trods alt bedre end ingen filtrering, mener Jessica Piotrowski, der er professor i kommunikation ved University of Amsterdam og en del af YouTube Kids’ advisory board.

»Der vil altid slippe noget igennem, og desværre tror jeg også, at nogle individer vil skabe indhold med det formål, at det skal slippe igennem de her filtre. Men det er ikke specifikt et problem for YouTube. YouTube Kids giver mulighed for samsening, hvilket er en god måde at styrke forældrenes forhold til deres børn på«, siger hun.

Sammen mener hun, at børn og forældre kan undersøge, hvilket indhold det er godt og skidt for børnene at se, og på den måde tror hun, at YouTube Kids kan være godt til at lære de yngste, hvornår de skal passe på, så de senere bliver bedre til at bruge det normale YouTube uden forældrene.