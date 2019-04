DR moderniserer radioavisen: »Det skal være mere mundret, end det har været«

Hvis der er lyttere derude, der har tænkt, at Radioavisen da ikke lyder helt som sig selv, så har de fuldstændig ret. Eller rettere: Den lyder som sit nye selv.

Den mere end 90 år gamle institution er nemlig blevet moderniseret og udsat for de største ændringer i mange år, skriver DR i en pressemeddelelse.

Ifølge Sandy French, der er direktør for DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter, vil Radioavisen fremover indeholde »en sund balance« mellem det væsentlige og det mere folkelige.

»Vi har historisk altid redigeret Radioavisen ud fra et stærkt væsentlighedskriterium. Det skal vi stadig, men vi må også gerne prioritere historier, der optager befolkningen lige nu«, siger Sandy French.

Hun nævner Håndbold-VM som et eksempel på noget, der optager befolkningen og samler nationen, men måske ikke er så væsentligt. Det skal Radioavisen tage sig af. Kulørte sladderhistorier skal man dog stadig ikke forvente.

Rådhusklokker med musik

De lyttere, der hørte middagsradioavisen tirsdag, lagde formentlig også mærke til, at rådhusklokkerne ikke længere lyder så rent som før – de bliver nu akkompagneret af underlægningsmusik. Det er ikke en fejl. Sådan kommer det til at lyde fremover i et forsøg på at fastholde nogle af de mange lyttere, der skifter kanal, fordi de ikke gider at høre på de gammeldags rådhusklokker.

Men hvorfor dropper DR dem ikke bare helt?

»Vi har stor respekt for vores historiske arv. Rådhusklokkerne er med til at minde os om, at det er en særlig institution. Jeg synes, at vi nu har fundet en balance, der giver klokkerne en bedre nyheds-feel, så man ikke sidder og tænker, at nu går det i stå«, siger Sandy French.

Mere mundret

Samtidig vil Radioavisen i fremtiden have flere »temposkift« og »stærkere værter« for skabe en »dynamisk radio«, der for eksempel kan hellige en hel udsendelse til Brexit. Fremover skal man altså ikke nødvendigvis igennem en række forskellige nyheder.

Og så vil DR gerne gøre radioen mere forståelig for flere mennesker og blive bedre til at forklare komplicerede sager på et dansk, som rammer både unge og gamle, københavnere og jyder.

»Det vil nogen måske opleve som en forfladigelse, men det betyder, at folk bedre kan forstå verden, når vi taler det sprog, som lytterne selv taler. Det skal være mere mundret, end det har været«, siger Sandy French.

DR oplyser, at 3 millioner danskere lytter til mindst én radioavis i løbet af en uge. En normal morgenradioavis har omkring 1 million lyttere. Dermed er Radioavisen ifølge DR det ubestridt mest brugte nyhedsmedie i Danmark.