Forventninger til nye abonnenter hos Netflix skuffer Mens Netflix i første kvartal fik flere abonnenter end ventet, skuffer forventningerne til dette kvartal.

Forventningerne til antallet af nye abonnenter hos Netflix i andet kvartal af 2019 er under niveauet for sidste år.

Det medførte umiddelbart et mindre fald i aktien.

I andet kvartal forventer Netflix således fem millioner nye abonnenter på verdensplan.

Det er et stykke under andet kvartal sidste år, hvor der kom 5,45 millioner nye abonnenter til.

»Det, der gør investorerne nervøse, er, at der er tegn på et fald i abonnementstilvæksten, siger Haris Anwar, senioranalytiker ved investing.com.

»Dette forstærkes kun af truslen om konkurrence fra Disney og Apple.

Abonnementstallene for første kvartal af 2019 har til gengæld overrasket positivt.

Her rapporterer Netflix, at man på verdensplan fik 7,86 millioner nye abonnenter, hvilket lå et godt stykke over analytikernes forventninger.

Blandt streaming-gigantens succeser i første kvartal er roste egenproducerede serier som 'Russian Doll' og 'Sex Education'.

I 2018 brugte Netflix knap 50 milliarder kroner på film og serier til tjenesten.

Ledende personer hos selskabet har sagt, at det tal vil stige i 2019.

De mange milliarder skal blandt andet skærpe Netflix i konkurrencen mod de mange nye streamingtjenester, der kan være på vej.

Her ses især Disney som en stor rival, da selskabet ejer rettighederne til en række populære karakterer og film henvendt til børn samt Marvel-superheltene.

Mens Netflix har investeret for at stå stærkt på markedet, er selskabets gæld tredoblet fra 2016 til 2018, hvor den nåede knap 70 milliarder kroner.

ritzau