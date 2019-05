Facebook advarer direkte flere danske politikere: Øg jeres sikkerhed kraftigt!

Før valget har det sociale medie skærpet indsatsen mod misinformation. Men brugerne er også nødt til at tage et ansvar, lyder det fra platformen.

Det er sket før. Men det må ikke ske igen. Facebook har arbejdet i månedsvis på at forhindre, at det forestående folketingsvalg bliver forstyrret af falske nyheder og andre former for misinformation på det sociale medie, der er danskernes foretrukne – og allerede nu er fyldt med valgkampagner.

»Vi kan ikke tåle, at valget løber os af hænde«, siger politisk chef i Norden og Benelux-landene Martin Ruby til Politiken.

Forud for valget har Facebook derfor indgået et samarbejde med faktatjekmediet Tjekdet, som skal undersøge sandhedsværdien i historier på platformen. Platformen har desuden skabt større åbenhed om, hvem der betaler for hvilke politiske annoncer. Og så har Facebook været i kontakt med partier og kandidater for at hjælpe dem med at skærpe sikkerheden i forbindelse med deres profiler. Partierne vil under valget desuden havde en direkte kontaktlinje til platformen i tilfælde af problemer, lyder det fra Facebooks to nordiske topchefer.

Politikernes top-10 Succes på Facebook måles typisk i interaktioner, hvilket er et begreb, der dækker over både likes og reaktioner, kommentarer og delinger af et opslag. Kigger man på de mest populære medlemmer af Folketinget fra 1. maj kl. 12 og et år tilbage, topper disse politikere listen. Tallet er politikerens samlede antal interaktioner i perioden. Zenia Stampe (RV): 699.312 Jacob Mark (SF): 631.249 Morten Østergaard (RV): 474.847 Pia Olsen Dyhr (SF): 425.657 Martin Henriksen (DF): 425.594 Peter Skaarup (DF): 404.776 Inger Støjberg (V): 316.341 Mette Frederiksen (S): 279.969 Pia Kjærsgaard (DF): 250.125 Kristian Thulesen Dahl (DF): 222.351 Kilde: Crowdtangle, Facebook Vis mere

Alt sammen er en reaktion på især det amerikanske valg i 2016, hvor russiske netkrigere spredte misinformation til millioner af mennesker, uden at Facebook opdagede det. Det medførte massiv kritik af platformen, som blev presset af politikere og eksperter til at tage et større ansvar.

Men Facebook kan ikke alene løse problemerne med misinformation. Brugerne er nødt til også at gøre en indsats, og derfor giver Facebook nu de danske brugere en opsang og kommer med en klar opfordring til selv at tage et ansvar.

»Vi er nødt til at have en større diskussion om digital modenhed. Vi er nødt til at snakke med hinanden om, hvad vi spreder«, siger Martin Ruby, politisk chef for Facebook i Norden og Benelux.

»Når gymnasieelever i Esbjerg sender videoer rundt af pigerne, der blev slået ihjel i Marokko, så er vi nødt til at se hinanden i øjnene og tage en snak med vores børn og unge – og desværre også med vores gamle. For det viser sig jo ifølge undersøgelserne, at ældre mennesker er værre end unge til at gøre den slags og sprede misinformation«.

Den udmelding bliver bakket op af et studie fra britiske Oxford University, der undersøgte det svenske valg i 2018 og fandt frem til, at brugere af sociale medier selv stod for delingen af de såkaldte junk news og andre former for misinformation.

Forsker: Facebook bør åbne op

Johan Farkas, der forsker i misinformation på Malmö Universitet, roser Facebooks initiativer, men tvivler på, om brugerne kan se, hvad der er misinformation, og hvad der ikke er.

»Det er vigtigt at have en demokratisk samtale om, hvordan vi bruger platformene. Men den misinformation, som virkelig er en trussel, og hvor Facebook også har erkendt, at man har fejlet, er den systematiske. Og den har brugerne ikke en chance for at spotte«, siger han.

»Facebook er blevet så vigtig for den demokratiske samtale, at der vil være folk, som vil forsøge at misbruge den. Og så er det vigtigt, at Facebook bliver mere åben om, hvad der går galt, når det sker«.

Facebook har på verdensplan investeret et tocifret milliardbeløb i danske kroner i arbejdet med at rense platformen for falske nyheder, terrorvideoer og andet uønsket indhold. Antallet af medarbejdere, som arbejder med at udvikle nye teknologier og værktøjer, der kan sætte en stopper for blandt andet misinformation, er tredoblet det seneste år.

Politiken har taget kontakt til de fem mest fremtrædende politikere på Facebook målt på brugernes interesse. Fire af de fem bekræfter, at de direkte eller gennem deres partisekretariater har været i kontakt med Facebook.