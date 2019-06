Usikre Radio24syv lukker program: Regner ikke med nogen gider søge jobbet som vært

De efterhånden mange måneders forhandlinger og skiftende politiske meninger om den offentligt støttede radiostation Radio24syv er nu årsag til, at det første program på kanalen må lukke.

Det drejer sig om programmet ’55 minutter’.

Det skriver MediaWatch.

»I lyset af radioens uafklarede situation vurderede vi det som ret svært at rekruttere ny vært, så vi ændrede programmet med de ressourcer, vi har tilbage i nyhedsredaktionen«, skriver direktør og chefredaktør Jørgen Ramskov i en mail til MediaWatch.

Ifølge ham var det ikke planen, at programmet skulle lukke. At det sker nu er først og fremmest, fordi værten Josefine Kofoed har sagt op. Det falder så sammen med, at redaktionschefen går på barsel, hvilket betyder, at sidste program bliver sendt den 27. juli.

Man har planlagt en række nye programmer hen over sommeren, men som det ser ud lige nu, står stationen stadig til at skulle lukke 1. november.

Radio24syv har nemlig valgt ikke at søge om forlænget sendetilladelse eller at byde på genudbuddet af FM4-frekvensen, som radiostationen sender på i dag.