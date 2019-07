De kræver mere gennemsigtighed: Youtubere vil organisere sig i fagforening for at opnå bedre rettigheder

Tyske Jörg Sprave, der sidste år stiftede The YouTube Union, er gået sammen med den tyske fagforening IG Metall i kampen om bedre rettigheder for youtubere.

YouTube har indtil 23. august til at imødegå foreningen FairTubes krav. Ellers vil foreningen igangsætte en uvildig undersøgelse for at afdække, om YouTube overholder den gældende lovgivning i EU. Det oplyser tech-mediet Engadget.

Europas største youtubere er nemlig trætte af, at videodelingstjenesten udmeldinger er uklare og uigennemsigtige, når den fjerner brugernes videoer og fjerner youtubernes mulighed for annonceindtægter - såkaldt demonetization.

Derfor har en række af Tysklands førende youtubere nu indgået et samarbejde med fagforeningen IG Metall. Fagforeningen er en af Europas største og Tysklands ældste, og inkluderer udover metalarbejdere også ingeniører og IT-folk. Og nu altså også youtubere.

Sidste år oprettede youtuberen Jörg Sprave, der har over 2 millioner følgere på tjenesten, foreningen The YouTube Union, efter YouTube uden klar begrundelse fjernede nogle af hans videoer, selv om disse ikke umiddelbart overskred platformens retningslinjer.

Mere gennemsigtighed

Det er Spraves forening, der nu har indgået et samarbejde med IG Metall.

Sammen har The YouTube Union og IG Metall lavet foreningen FairTube, der udover Sprave og IG Metall også inkluderer 20 af Tysklands største youtubere.

FairTube vil blandt andet undersøge, om youtuberne har ret til at betragte sig som ansatte hos YouTube, og de vil undersøge, om Databeskyttelsesforordningen (GDPR) kræver, at YouTube bliver mere gennemsigtig i forhold til, hvorfor bestemte videoer bliver fjernet eller hvorfor bestemte kanaler bliver demonetized.

De kræver, at YouTube bliver mere klar i mælet, således at youtuberne har lettere ved at forstå, præcis hvornår en video overskrider retningslinjerne.