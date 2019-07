»Unges brug af sociale medier og fjernsyn bør reguleres«: Sociale medier medvirker til depression hos unge, viser nyt stort studie

Et nyt fireårigt studie fra Canada slår fast, at jo flere timer unge mennesker bruger på sociale medier, jo flere depressive symptomer får de. To danske professorer kalder det gennemarbejdet og interessant, men advarer også om fejlkilder.

En lang række videnskabelige undersøgelser har tidligere påvist en sammenhæng mellem depression og skærmtid hos unge.

Men nu har et nyt studie fra universitetet i Montreal som det første vist, at det faktisk betyder noget, hvad de unge bruger tiden på, i forhold til om det påvirker deres symptomer på depression.

»Tidligere har undersøgelserne fokuseret på, at skærmen tog tid fra social aktivitet eller motion, men fordi vi kigger på forskellige ting, de unge bruger skærmen til, kaster det her et helt nyt lys over sammenhængene«, forklarer Elroy Boers i telefonen fra Canada.

Han er ph.d. og har stået i spidsen for projektet, hvor forskerne har fulgt knap 4.000 børn og unge over en fireårig periode. Studiet er publiceret i det anerkendte tidsskrift Jama Pedriatics, der udgives af American Medical Association, og slår fast, at der et sammenfald mellem antallet af timer brugt på sociale medier samt fjernsynskiggeri og de unges symptomer på depression.

De unge har svært ved at se hinanden og sig selv som pæne og værdige, fordi de konstant præsenteres for idealmodeller, der bekræfter deres egen utilstrækkelighed Øjvind Lidegaard, professor, overlæge

»Resultaterne indikerer, at unges brug af sociale medier og fjernsyn bør reguleres for at undgå udviklingen af depressioner og for at nedbringe allerede eksisterende symptomer over tid«, som der står i konklusionen.

Grunden til sammenfaldet skal ifølge forskerne findes i det, de kalder upward social comparison. Man eksponeres ganske enkelt for det, som den danske professor og overlæge Øjvind Lidegaard kalder idealbilleder.

»Gennem ungdommen præsenteres vi i stigende grad for idealbilleder, der sætter en standard for, hvad man forventer og tror på. Det er også en grund til, at det er svært at finde en partner. Danmark er det land i verden, der har flest singler. Vi har flere singler end par«, siger Lidegaard.

Den danske professor har selv forsket i årsager til depression hos især unge danske kvinder. Og han ser lignende tendenser i sin forskning.

»De unge har svært ved at se hinanden og sig selv som pæne og værdige, fordi de konstant præsenteres for idealmodeller, der bekræfter deres egen utilstrækkelighed. Det er symptomatisk for den danske ungdom«, forklarer han.

Men Øjvind Lidegaard understreger, at det ikke er den eneste faktor, der gør teenagere depressive.

»Den øgede brug af sociale medier øger risikoen for at fastholde en depression, fordi det er her, idealbillederne præsenteres massivt. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det øger ikke nødvendigvis risikoen for at udvikle depression. Det kan dette studie i hvert fald ikke bevise«, siger han.

Man kan ikke regulere skærmtid

Og det er den fejlkilde, som professor Poul Videbech, der er leder af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, mener skygger for studiets ellers interessante opdagelser.

»Rapporten slår ikke fast, at det skulle være de sociale medier, der er årsagen til, at symptomerne opstår. Vi vil altid så gerne sige, at for eksempel Facebook gør folk depressive, men folk kan være depressive i forvejen og vælge at bruge Facebook mere af den grund«, siger han.

Derfor mener han heller ikke, at man kan bruge studiet som et argument for at skulle regulere på området, som studiet ellers konkluderer er nødvendigt.