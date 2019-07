»Han kalder mig jo mere eller mindre direkte racist«: Lars Kragh Andersen sagde op som politimand og prædiker nu på YouTube, som har fjernet flere af hans videoer efter kritik

Kevin Shakir kritiserede YouTube for at have Lars Kragh Andersens videoer liggende. Da de siden blev fjernet, kritiserede Lars Kragh Andersen både YouTube og Kevin Shakir. YouTube lover at give en stemme til alle, der stiller sig op på podiet. Men platformen holder sig ikke tilbage fra at fjerne videoer, de ikke bryder sig om. Her folder vi den dilemmafyldte historie ud.