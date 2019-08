Flemming Rose i skænderi med Cavling-vindere: Har Berlingske dokumenteret hvidvask i Danske Bank-sagen?

Berlingskes prisvindende artikelserie om Danske Banks estiske filial, som blandt andet førte til topchef Thomas Borgens afgang, er ifølge forfatter og journalist Flemming Rose baseret på en tvivlsom kilde og mangelfuld dokumentation.

Ifølge Flemming Rose har Berlingske mod bedre vidende påstået, at avisens journalister har afsløret hvidvask for milliarder af kroner. Men det er aldrig bevist, skriver Flemming Rose i et forord til bogen ’Troldmanden: Historien om Danske Bank, hvidvask og manden, der bedrog verden’, som udkommer 12. august.

Børsen har bragt forordet i sin fulde længde, mens Berlingske har afvist kritikken som »en dyb vildfarelse«.

Over for Politiken uddyber Flemming Rose sin kritik af Danske Bank-dækningen, som er en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere dansk journalistisk historie. Grundlæggende mener Rose, at Berlingske har strammet sin historie ud over, hvad den kan holde til.

»De har oversolgt historien. De har mange gange skrevet i reportager og på lederplads, at der er dokumentation for hvidvask i sagen om Danske Bank. Det er også den opfattelse, mange danskere har af sagen. Men Berlingske har igennem hele sagen byttet rundt på beviser og indicier. De kan påvise, at der har været mistænkelige pengeoverførsler, men der er ingen direkte rygende pistol«, siger Flemming Rose og fortsætter:

»Hvis de havde holdt sig til at skrive om ’mistænkelige transaktioner’, havde jeg ingen indvendinger. Men det gør de ikke. Problemet er, at de ikke ved, om der er tale om hvidvask eller kapitalflugt, et ønske om ikke at ville betale skat eller andet. Der er ikke nødvendigvis tale om kriminelle penge. Det kan være borgere, der er bange for myndighederne i deres eget land, fordi de er en statslig mafia. Vi ved det ikke, og derfor kan Berlingske ikke skrive det, som de har gjort«.

Flemming Rose afviser, at der er tale om et skænderi over en sproglig twist. Han mener, det er afgørende, at medier holder sig for gode til at bringe »løse påstande« i en tid, hvor mediernes troværdighed er under pres.

»Det er fandeme en vigtig forskel at have beviser eller indicier. Det er fundamentalt i en retsstat og i arbejdet som journalist, hvor man skal være ansvarlig og forsigtig. Det har Berlingske forsømt i den her sag«, siger Rose.

Berlingske: Rose tager fejl

Politiken har forelagt kritikken for journalist Michael Lund fra Berlingske. Han er medforfatter til Danske Bank-afdækningen, som han og kollegerne Eva Jung og Simon Bendtsen modtog Cavlingprisen for i januar.

Michael Lund afviser Roses kritik som »faktuelt forkert«.

»Vi har brugt tre år på at gennemtrawle 140.000 banktransaktioner og talt med et hav af hvidvaskeksperter om det her. Der er ganske enkelt ingen tvivl om, at der er foregået hvidvask«, siger Michael Lund og remser op:

»Når du ser på de mange enorme og mystiske pengeoverførsler, der har fundet sted. På bankkunder med stråmandsdirektører, hvor de reelle ejere er skjult. På det totale fravær af normale forretningsaktiviteter. Så er det ganske enkelt tydelige beviser på hvidvask. Det svarer til at finde et lig med et knivstik i maven. Selvfølgelig kan man kalde det en drabssag, selv om vi ikke så forbrydelsen ske og ikke har en skyldig«.

I nogle tilfælde har Berlingske faktisk kunnet påvise, hvem der så at sige har ’begået mordet’, tilføjer Michael Lund:

»Vi har i flere sager kunnet kæde pengestrømmene sammen med en oprindelig forbrydelse. Vi har kunnet påvise korruption i Europarådet, nordkoreansk våbensmugling og svindelsager i Østeuropa. I nogle af sagerne er der faldet dom, i andre sager er der tunge rapporter, som påviser, at der er fundet kriminalitet sted. Jeg tror ikke, Rose har sat sig ordentligt ind i det, vi har skrevet«.

Det afviser Flemming Rose skulle være tilfældet.

»Selvfølgelig har jeg læst artiklerne. Det er bullshit«.

Den kontroversielle kilde

Ud over manglende dokumentation kritiserer Flemming Rose også, at Berlingske har brugt finansmanden, den amerikansk-fødte brite Bill Browder som kilde i artikelserien.

Browder, som ofte omtales som ’hvidvaskjæger’ er en nøglefigur i magtforholdet mellem USA og Rusland. I 2012 var han med til at indføre den såkaldte Magnitskij-lov, som USA har brugt til at sanktionere en række højtstående russiske statsborgere med indrejseforbud og fastfrysning af pengeværdier.

Bill Browder er også en kontroversiel figur, som kritiseres for at manipulere og tale usandt om sin fortid i et forsøg på at diskreditere Rusland, hvilket blandt andet Jyllands Posten har beskrevet i en artikelserie. Rusland idømte i 2013 Browder ni års fængsel for skattesvindel in absentia, hvilket Browder har afvist som et komplot mod ham.