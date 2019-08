Netmedier bryder loven

Googles politiske chef i Danmark, Christine Sørensen, kalder den skjule linkbuilding et problem:

»Der er mange helt legale måder at gøre sig selv mere synlig på Google på, men det her er en uærlig og manipulerende måde at fremme sin forretning på. Vi lever af at formidle troværdig information, så vi er i et konstant våbenkapløb for at slå ned på dem, som forsøger at manipulere søgemaskinen«, siger Christine Sørensen.

Ingen kontrol

Det er alle former for virksomheder, som køber linkbuilding. Politiken har fundet eksempler på artikler, som er i strid med loven, der reklamerer for alt fra supermarkeder til kaffemaskiner. Men online-gambling og kviklån benytter sig særligt ofte af linkbuilding.

Linkbuilding er værdifuldt, fordi Google er blevet danskernes primære vej til køb på nettet. Det viser en undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), som også estimerer, at danskerne handlede for 129 milliarder kroner på nettet i år 2018.

Foreningen repræsenterer over 2.000 danske selskaber, som lever af nethandel. De kæmper i et marked, hvor det for mange er altafgørende at ligge øverst i søgeresultaterne hos store platforme som Google og Amazon, siger Niels Ralund, FDIH’s adm. direktør.

»Man må selvfølgelig ikke bryde loven for at gøre sig synlig på platforme som Google. Men det hænger måske også sammen med, at danske webbutikker forsøger at gøre sig gældende på nettet, hvor de konkurrerer med store udenlandske selskaber, der ikke overholder love og regler. Jeg kender til danske webbutikker, som bruger millioner af kroner på søgemaskineoptimering, som det her fænomen er en del af«, siger Niels Ralund.

Der er legale måder at købe linkbuilding på, og virksomheder ved ikke nødvendigvis, at de har forbrudt sig mod loven. Men det frikender dem ikke nødvendigvis for ansvar, vurderer professor mso Jan Trzaskowski, som forsker i markedsførings- og forbrugerret på CBS.