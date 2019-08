Blinkende Trump-reklame på Rådhuspladsen bliver slukket

To blinkende lysreklamer med ordet 'Trump' bliver snart slukket på Rådhuspladsen i København.

Det siger Nicolai Oster, der har købt reklamen, som skulle blinke frem til besøget af den amerikanske præsident 2. september.

»Det er relativt meningsløst at lade den køre, når der ikke skal være et statsbesøg alligevel«, siger Nicolai Oster.

Han valgte at købe reklamepladsen som en reaktion mod en kæmpeballon af præsidenten, som demonstranter har bebudet at tage i brug.

»Det er ikke en reklame for Trump eller USA, men et modtræk mod 10.000 danskere, som kun med hån, spot og latterliggørelse som motiv har arrangeret at få Trump-babyballonen til Danmark«, siger Nicolai Oster.

Han henviser til demonstrationen 'Stop Trump DK', der vil finde sted foran den amerikanske ambassade 2. september klokken 17.

Ballonen har fulgt præsidenten siden et statsbesøg i London i juni.

Men ifølge Nicolai Oster er det ikke en værdig velkomst til repræsentanten for en af Danmarks tætteste allierede.

Aflysningen af præsidentbesøget får ikke de 25 organisationer, der står bag, til at droppe demonstrationen.

»Vi holder fast i demoen. Vi gør det i solidaritet med grønlænderne, og vi gør det for at vise, at vi er antiracistiske. Det har ikke ændret sig, selv om han (Donald Trump, red.) ikke kommer. Han havde alligevel ikke set os«, siger Bwalya Sørensen, talsperson for demonstrationen, til mediet A4 Nu.

Indtil videre har 13.000 mennesker via Facebook tilkendegivet deres interesse for demonstrationen.

Men Nicolai Oster ser dog ingen grund til at lade reklamen køre, selv om demonstrationen med den oppustelige præsidentballon bliver gennemført.

»Jeg synes, jeg har fået fuld valuta for pengene og føler, jeg har opnået det, jeg gerne ville«, siger Nicolai Oster.

ritzau