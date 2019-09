Berlingske trækker sig fra Radio24syv. Nu tager Brügger og Berthelsen over

Berlingske Media var med til at grundlægge Radio24syv og har været hovedejer af radioen de seneste 8 år. Nu forlader mediekoncernen projektet. Programchefer bliver medejere.

Efter 8 år som hovedejer af Radio24syv, meddeler Berlingske Media nu, at mediehuset ikke længere vil være en del af projektet.

Når Radio24syv inden længe søger om at få tilladelse til at drive den digitale radiokanal, som Kulturministeriet har sendt i udbud, bliver det i stedet medievirksomheden Peoplegroup, som står i spidsen for ansøgningen.

Indtil nu har Peoplegroup kun ejet 30 procent af selskabet bag Radio24syv, mens Berlingske Media ejede 70 procent.

Men Berlingske Media træder ud, og i stedet bliver nogle af radiokanalens chefer en del af ejerkredsen bag det nye selskab. Mads Brügger og Mikael Berthelsen, som i dag er programchefer og centrale kreative kræfter i driften af radioen, bliver fremover medejere af kanalen, hvis fremtid har været uvis de seneste mange måneder.

Det skriver Mediawatch.

»Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Berlingske Media igennem de første otte år. Men nu er radioen klar til at stå på egne ben med en inhouse ejerkreds, som også inddrager dens kreative kræfter«, udtaler Jakob Kvist, som er direktør for selskabet bag ansøgningen om den nye digitale radiokanal og nuværende bestyrelsesmedlem hos Radio24syv, i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen giver Berlingske Medias administrerende direktør Anders Krab-Johansen ingen forklaring på, hvorfor mediekoncernen ikke længere ønsker at være en del af Radio24syv.

»Vi har været fødselshjælpere til en ny radiostation på det danske marked, som har overrasket de fleste. Samarbejdet har foregået upåklageligt. Vi respekterer, at de ledende kræfter på stationen foretrækker at drive projektet videre selv«, udtaler han.

Radio24syv har de seneste 8 år sendt på fm-båndet, men droppede at søge om at få forlænget sin sendetilladelse som fm-kanal, fordi det ville kræve, at radioen flyttede 70 procent af sin redaktion ud af hovedstaden.

I stedet satser Radio24syv på at få lov til at drive kanalen videre som den dab-radio, der blev opfundet af den tidligere borgerlige regering som en redningsplan til Radio24syv. Den digitale radiokanal får 70 millioner kroner i årlig støtte.