Blå bog

Barry Lynn

Efter at have arbejdet som journalist og korrespondent i Peru, Venezuela og Caribien og som chefredaktør for månedsmagasinet Global Business blev han i 2001 leder af tænketanken New America Foundations ’Open Markets Programme’.

Kort efter sin omdiskuterede fyring herfra i 2017 stiftede han Open Markets Institute med det erklærede formål at skabe opmærksomhed om de politiske og økonomiske farer ved monopolisering. Han har udgivet bøgerne ’End of the Line’ og ’Cornered’.