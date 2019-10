Mollerup: Derfor giver det mening at sammenligne mediedækningen af Trump, Johnson og Thunberg

De seneste uger har medierne været fulde af alle problemerne med Trump, Johnson og Thunberg. En stor del af dækningen har været baseret på, at de i sig selv var problemet. Den vinkling trænger i alle tre tilfælde til et kritisk eftersyn.

Tre personer har været i centrum af den internationale nyhedsdækning de sidste par uger. Donald Trump har igen opført sig som en parodi på en præsident og forsvaret sin egen korruption med hadske angreb. Boris Johnson har prøvet at overgå sin transatlantiske fælle og præsteret nye vildledninger i opgøret mod dem, der ikke ønsker Brexit for enhver pris. Unge Greta Thunberg har også været vred og brugt sine talerstole til at udtrykke dyb bekymring for verdens fremtid.