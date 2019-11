Mediekommentar: Til alle, der har fået tarmslyng af den groteske Radio24syv-sag, kommer her en kedelig nyhed. Væn jer til det!

FOR ABONNENTER

Til alle dem, der har fået tarmslyng af den stadig mere groteske saga om, hvem der skal drive Danmarks statsfinansierede radiokanaler, kommer her en kedelig nyhed: I kan lige så godt vænne jer til det. I takt med at Danmarks private medievirksomheder – ikke mindst avisudgiverne uden for København – får stadig større økonomiske problemer, vil landets politikere være nødt til at spille en endnu mere aktiv mediepolitisk rolle. Med alt, hvad deraf følger af kampe om, hvilke medier der skal åbnes, lukkes, stimuleres og støttes. You ain’t seen nothing yet.