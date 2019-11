I et forsøg på at bekæmpe manipulation og misinformation har Facebook optrappet kampen mod falske profiler.

Facebook har slettet 5,4 milliarder falske profiler i år i et forsøg på at bekæmpe manipulation og misinformation på sociale medier.

Det oplyser virksomheden onsdag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Facebook oplyser videre, at det sociale medie har optrappet sikkerheden og ofte fjerner falske profiler, blot få minutter efter at de er blevet oprettet.

»Vi har forbedret vores evne til at opspore og blokere forsøg på at skabe falske profiler, skriver Facebook i sin seneste rapport om gennemsigtighed.

»Vi anslår, at vi hver dag forhindrer millioner i forsøg på at oprette falske profiler igennem vores opsporingssystemer.

Facebook vurderer, at falske profiler udgjorde omkring fem procent af alle Facebooks aktive brugere på verdensplan i andet og tredje kvartal i år.

Det er især falske profiler, der forsøger at narre folk i forhold til, hvor informationen kommer fra, som Facebook har fokuseret på.

Og i særlig grad, når profilerne har indgået i en koordineret kampagne med en politisk eller social agenda.

Uperfekt teknologi

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor Facebook er blevet mødt med hård kritik for at lade hadtale og falske informationer at sprede sig på det sociale medie.

I rapporten oplyser Facebook desuden, at der det sidste halve år er blevet fjernet flere end ti millioner opslag, som ikke har overholdt det sociale medies retningslinjer. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Disse opslag har blandt andet omhandlet misbrug af børn, selvmord eller salg af ulovlige varer.

»Vi er glade for, at der er fremskridt, men vores teknologier er ikke perfekte, og vi ved, at der stadig kan ske fejl, skriver Facebook.

»Derfor fortsætter vi med at investere i systemer, der kan forbedre vores nøjagtighed i forhold til at fjerne indhold, der overskrider vores politik, uden at begrænse indhold, der diskuterer eller fordømmer hadtale.

ritzau