Nichemedie dropper reklamer for spil og kviklån: »Nogen skal bryde det her«

I det nye år kommer der ikke længere til at være annoncer for betting, casino og kviklån på podcastmediet Mediano. Det koster 25 procent af mediets omsætning. Men nogle må starte, mener Medianos chefredaktør.

»Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Oddset er vores bettingpartner«.

Sådan lyder introen til mange podcasts fra sportsmediet Mediano. Men fra årsskiftet bliver den sidste sætning skåret fra.

Mediano har nemlig opsagt deres samarbejde med Danske Spils tjeneste Oddset per 1. januar 2020. Mediet har valgt helt at stoppe med at bringe betting-, casino- og kviklånsannoncer.

Ifølge chefredaktør på Mediano, Peter Brüchmann, handler beslutningen om at vise ansvar overfor deres mange unge lyttere.

»Der er en stigning af spilleafhængighed blandt unge. Vi kan se, at markedsføringen i sportsindustrien er voldsomt tiltagende. Hvis du ser en fodboldkamp er der en overvejende majoritet af betting-, casino- og kviklånsreklamer. Nogen skal bryde det her. Nu var tiden moden til, at vi gjorde det«, siger Peter Brüchmann.

’Skidesvært’ at sætte grænsen

Peter Brüchmann afviser, at beslutningen er taget i kølvandet på den offentlige diskussion om, hvor vidt betting- og kviklånsreklamer skal være lovlige. Det er noget, mediet har kigget på i løbet af det seneste år.

Chefredaktøren er klar over, at nogle vil undre sig over, hvorfor grænsen netop er sat ved betting-, casino- og kviklånsreklamer, mens mediet for eksempel ikke vil udelukke reklamer for alkohol.

»Man kunne have sat den her grænse hvor som helst. Det erkender jeg fuldstændig blankt, for det er skide svært at finde ud af, hvor grænsen skal gå. Grunden, til vi vælger at sætte den her, er, at det er de grupper af annoncer, der kendetegner sportsmediebranchen«, siger Peter Brüchmann.

På Politiken er der ikke et formuleret princip om, at betting-, casino- eller kviklånsfirmaer ikke må annoncere. Det har endnu ikke været et nødvendigt valg at tage, mener annoncedirektør hos Politiken, Thomas Røn Larsen.

»Hverken betting-, casino- eller kviklånsfirmaer render os på dørene. Hvis de pludselig begyndte på det, ville vi helt sikkert tage stilling til, om vi mener, deres budskaber passer til den målgruppe, vi har på politiken.dk«, siger Thomas Røn Larsen.