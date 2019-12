Fuckability er et kriterium for kvindelige tv-værter: Grimme kvinder finder aldrig vej til skærmen

Sexismen over for de kvindelige studieværter forsvinder først, når tv-stationerne holder op med at spekulere i den, skriver Søren Schultz Jørgensen i denne mediekommentar.

Fuckability er et kriterium for kvindelige tv-værter:

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Tv-værten Lise Rønne fortjener stående ovationer og konfettikanoner for sin syleskarpe Kronik om den fornedrende sproglige behandling, hun gennem årene har været udsat for fra fjernsynsseere og kulturjournalister – blandt andet her i avisen. Det var især kulturanmelder Bo Tao Michaëlis’ formulering »Lise Rønne vimser småneurotisk rundt i vanlig værtindestil«, der fik hende til at fare i blækhuset. Hendes vrede er ikke svær at forstå. Godt brølt.