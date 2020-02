Mark Zuckerberg: »Vi holder jo ikke telefonselskaberne ansvarlige, hvis folk ringer til hinanden og siger noget sindssygt«

At sociale medier bør reguleres strammere, er selv stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg, enig i. Måden, det skal gøres på, er dog op til diskussion. Facebook-bossen mener, at den rette løsning ligger et sted mellem de reguleringsmetoder, som henholdsvis mediehuse og telefonselskaber retter sig efter.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, mener, at indhold på de sociale medier bør reguleres. Og han ønsker, at reguleringen ender med at ligge et sted midt imellem de allerede eksisterende retningslinjer for henholdsvis mediehuse og telefonselskaber.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der var til stede, da Mark Zuckerberg talte ved weekendens datasikkerhedskonference i den tyske by München.

»Jeg mener, at der bør være regulering for at undgå skadeligt indhold. Men spørgsmålet er, hvordan det skal gøres«, sagde Zuckerberg under en spørgerunde ved konferencen.

Sociale mediegiganter som Facebook, Twitter og Google har alle fået kritik for at facilitere, at lokale regeringer og politiske grupper kan sprede falsk information på deres platforme – især op til valgperioder. Mark Zuckerberg foreslog på konferencen, at der udarbejdes en helt ny reguleringsramme, som skal holde de sociale medieejere i ørerne.

»Lige nu er der to reguleringsrammer, som jeg tror folk tænker på, når det gælder lignende eksisterende virksomheder – der er reguleringen for dagblade og mediebranchen, og så er der modellen for teleselskaber, som data og information blot flyder igennem. Vi holder jo ikke telefonselskaberne ansvarlige, hvis folk ringer til hinanden og siger noget sindssygt«, sagde han ifølge Reuters.

Ved samme anledning gjorde Mark Zuckerberg det klart, at Facebook gør alt, hvad de kan, for at komme skadeligt og misinformerende indhold på deres platform til livs.

Han fortalte, at Facebook nu har over 35.000 mennesker ansat til at gennemgå indhold, og at disse medarbejdere i samarbejde med automatiske systemer blokerer for mere end 1 million falske profiler om dagen.

»Vores budget for dette er i dag større end hele Facebooks omsætning, da vi blev børsnoteret i 2012, og hvor vi havde 1 milliard brugere. Jeg er stolt over vores resultater, men vi bliver nødt til at fortsætte kampen«, sagde han.