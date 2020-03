Mindst otte norske medier snydt af russisk troldefabrik

Automatisk oplæsning

Mindst otte norske medier er blevet snydt af den russiske ’troldefabrik’ Internet Research Agency (IRA).

Medierne tæller blandt andet Aftenposten, Dagbladet, NRK, TV2 og VG.

Det skriver mediet NRKbeta.

Troldefabrikken brugte sociale medier til at splitte den amerikanske befolkning før, under og efter præsidentvalget i 2016, skriver NRKbeta. Men den har også været aktiv i en række andre sager.

De norske medier har videreformidlet Twitter-opdateringer fra IRA’s falske konti på det sociale medie.

De russiske konti har været på spil i flere forskellige sager. De er oftest blevet brugt som eksempler på reaktioner på sociale medier.

Medierne har således benyttet opdateringer fra de falske konti i en række tilfælde. Det tæller eksempelvis det franske valg, hvor Dagbladet hoppede i fælden.

Her brugte avisen et tweet fra en falsk konti til at beskrive, at Emmanuel Macrons modstander Marine Le Pen umiddelbart havde mest opbakning på sociale medier.

Twitter-opdateringen kom fra en konti, som havde 70.000 følgere og efterfølgende er blevet slettet.

De russiske konti fik også held med at få videreformidlet opdateringer, da der var et knivangreb på London Bridge i London i slutningen af 2019. Dagbladet citerer i den forbindelse en konto, der har lagt et billede op fra angrebet.

Her ses en kvinde med tørklæde, der taler i mobiltelefon på broen.

»Muslimsk kvinde er ligeglad med terrorangrebet og går stille og roligt forbi en døende mand, mens hun taler telefon«, står der i opdateringen fra den russiske troldekonto.

Dagbladet har efter NRK’s afsløringer rettet i de pågældende artikler.

Norsk TV2 har også måttet ændre i en artikel, hvor en falsk konto er citeret. Det er ifølge TV2 udfordrende at verificere Twitter-konti, og det er ’desværre’ glippet i flere tilfælde, lyder det.

Ifølge NRKbeta er det ikke unormalt, at medarbejdere på norske medier tilføjer opdateringer fra sociale medier til artikler, uden at den pågældende journalist bliver informeret.

ritzau