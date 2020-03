DR sender igen P1 og regionale nyheder efter kritik DR's valg om at samsende P1 og P4, da man måtte sende medarbejderne hjem grundet virus, bliver nu lavet om.

DR valgte torsdag, da det stod klart, at arbejdspladser måtte lukke ned på grund af coronavirus, at ændre voldsomt i sin sendeflade. Blandt andet blev radiokanalerne P1 og P4 lagt sammen. Det har udløst stor kritik, og beslutningen bliver nu ændret.

Det fortæller nyhedsdirektør Sandy French søndag.

»Vi ændrer nu sendeplanen, så vi i endnu højere grad kan løse den public service-forpligtigelse, vi tager meget alvorligt«.

»Vi skal nå så mange som muligt med de vigtige informationer fra blandt andet myndigheder, som alle har brug for lige nu«, siger hun.

De sammenlagte radiokanaler har fået stor kritik, da der flere gange er spillet popmusik, mens folk har søgt vigtig information fra radioen.

Det er eksempelvis blevet påtalt, at kanalen fredag slog væk fra statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde for at spille Rasmus Seebach.

»Jeg tror ikke, vi har undervurderet, hvor mange der søger mod DR i sådanne krisetid. Men vi har måttet træffe nogle beslutninger meget hurtigt i en situation, hvor vi skulle sende så mange som muligt hjem«, siger Sandy French.

Fra mandag morgen vil P1 sende direkte taleradio igen fra klokken 06 til 18 – inklusive alle pressemøder fra myndigheder. P4 vil sende døgnet rundt og få regionale nyhedsudsendelser tilbage hver halve time.

P3 vil sende fra klokken 06 til 18, men vil herefter samsende med P4.

»Rigtigt mange savner både P1 morgen og ikke mindst de regionale flader på P4. Nu får vi regionale nyheder tilbage hver halve time og ser selvfølgeligt på, hvad vi kan gøre«, siger Sandy French.

På tv-siden har det været kritiseret, at DR på hovedkanalen har sendt eksempelvis Cirkusrevyen fra 2015 i stedet for nyheder. Og at eksempelvis Deadline er sat på pause.

For nuværende er der ikke annonceret ændringer fra det nuværende niveau på tv-siden.

»Vi sender ikke Deadline, men vi har virkelig opnormeret på nyhedssiden og har jo sendt mange timers ekstra nyheder, siden dette her begyndte«, siger Sandy French og fortsætter:

»Vi ser hele tiden på, hvordan vi kan optimere vores sendeplan. Og jeg tror godt, jeg kan love, at der kommer flere ændringer«.

»Jeg kan helt sikkert love, at vi gør os frygteligt umage med at nå ud til flest mulige danskere med den information, alle har brug for lige nu«.

