Hans søster forarger gang på gang. Nu er også Boris Laursen under lup for sin adfærd på sociale medier

Influenceren Boris Laursen kritiseres for at reklamere for et onlinekasino. Selv mener han, at sagen er »ved at blive blusset op til noget, det ikke burde være«.

»Det er som kokain, det her! Heroin! Amfeta... Ej, jeg ved det ikke. Nu er jeg aggressiv. Stop, Boris, det er for meget. Der er børn i chatten«, siger Boris Laursen, mens guldmønterne drysser ned på skærmen foran ham.

Den 25-årige influencer, instagrammer og youtuber livestreamer på streamingsiden Twitch videoer af sig selv, der spiller og vinder penge på kasinohjemmesiden Slotty Vegas.

Boris Laursen har 160.000 abonnenter på YouTube og over 700.000 følgere på Instagram.

Som Boris Laursen selv nævner, er der børn og unge, der ser videoerne af hans spil. Det har fået foreningen Alliancen mod Spilafhængighed op af stolen.

På sin twitterprofil har foreningen delt en skærmoptagelse af en video på Boris Laursens instagramprofil, der viser en af livesendingerne på Twitch.

»Influencer Boris Laursen spiller hver dag online spillemaskiner sammen med dine børn på Twitch«, skriver Alliancen mod Spilafhængighed i tweetet 6. juni, der i skrivende stund er blevet delt 57 gange, blandt andet af journalist og entertainer Anders Lund Madsen.

I et tweet mandag retter foreningen kritikken mod skatteminister Morten Bødskov (S) og Spillemyndigheden for, at spillereklamen ikke er blevet fjernet.

»En falliterklæring for skatteminister Morten Bødskov og Spillemyndigheden, at man modsat udlandet ikke evner at fjerne selv åbenlyst ulovlige reklamer for hasardspil målrettet børn – her tilmed for ulovligt kasino«, skriver Alliancen mod Spilafhængighed på Twitter.

I en kommentar til foreningens oprindelige tweet om Boris Laursen oplyser Alliancen mod Spilafhængighed, at deres erfaring er, at hvis man politianmelder en ulovlig spilreklame, tager det cirka et år, før der bliver kigget på sagen.

Til Ekstra Bladet oplyser foreningen, at de forventer at politianmelde Boris Laursens reklame for Slotty Vegas.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med Boris Laursen. Influenceren oplyser til mediet, at han er i dialog med Forbrugerombudsmanden, fordi han ikke ønsker gøre noget ulovligt.

»Det her er ved at blive blusset op til noget, det ikke burde være«, siger Boris Laursen til Ekstra Bladet.

Det er langtfra første gang, at en influencer offentligt kritiseres for sine valg af samarbejdspartnere.

Senest var det Boris Laursens søster, Fie Laursen, der kom i en shitstorm for at reklamere for sugardating på Instagram. Her endte justitsminister Nick Hækkerup med at gå ind i sagen og skrev i en mail til Politiken, at han tager »kraftig afstand fra, at der reklameres på den her måde til så ung en målgruppe«.

Ministeren fortalte samtidig, at han mener, der er behov for bedre styr på, hvad der foregår på sociale medier.

»Derfor er regeringen i gang med at kigge på, hvilke værktøjer der skal tages i brug«, meddelte Nick Hækkerup Politiken 25. maj.