Står til stor bøde: Første danske influencer tiltalt for at bryde loven

Efter at Forbrugerombudsmanden sidste august politianmeldte fire danske influencere har Københavns Vestegns Politi nu valgt at rejse tiltale mod foreløbig den ene for brud på markedsføringsloven.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En dansk influencer er nu for første gang blevet tiltalt for brud på markedsføringsloven.

Det skriver flere danske medier på baggrund af en aktindsigt, som DR Nyheder har søgt.

Det er Københavns Vestegns Politi, der tiltaler en af de fire influencere som Forbrugerombudsmanden sidste august politianmeldte for overtrædelse af markedsføringslovens paragraf 6 stk. 4.

Her fremgår det, at den erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Influenceren, der nu er tiltalt, var en af 37 danske influencere, som Forbrugerombudsmanden sidste år valgte at kigge ekstra kritisk på.

Alle 37 havde over 100.000 følgere og opererede på flere platforme som Facebook og Instagram. På baggrund af den undersøgelse valgte man at politianmelde fire, der flere gange overtrådte forbuddet mod skjult reklame.

Enten fordi reklamemarkeringen stod i bunden af et opslag, eller der blev brugt uklare ord, som for eksempel ’spons’ eller ’ad’ i stedet for ’reklame’ eller ’annonce’.

Ifølge DR Nyheder går anklagemyndigheden efter en bødestraf på 120.000 kroner.

Navnet på den tiltalte er ikke offentliggjort.

Om de tre resterende anmeldte influencere tiltales vides endnu ikke.