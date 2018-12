Influencere som Annemette Voss og Mascha Vang: Reklameloven er forældet, og vi forskelsbehandles

Markedsføringsloven kritiseres for at være for stram og devaluere influenceres arbejde. Forbrugerombudsmanden tvivler på, at de har forstået reglerne.

De sidste to år har Forbrugerombudsmanden set bekymret til, imens antallet af reklamer på de sociale medier er eksploderet. Reklamerne udgør en ny form for markedsføring, hvor virksomheder bruger influencere til at sælge deres produkter. Til stor gevinst for begge parter.

Når Forbrugerombudsmanden er skeptisk over for konceptet, skyldes det, at influencere adskillige gange har lavet reklame for produkter uden tydeligt at markere det.

For eksempel har Forbrugerombudsmanden politianmeldt bilproducenten Ford for at bruge influencere som ambassadører, der promoverer virksomhedens biler, men i opslagene kun tagger billedet med Fords navn. I det tilfælde er det ifølge Forbrugerombudsmanden ikke tydeligt nok, at der er tale om reklame. De sociale medier bugner af den slags grænsetilfælde, hvor både virksomheder og influencere udfordrer markedsføringslovgivningen.

Jeg får bøger ind til anmeldelse, præcis ligesom I gør. Men anmelder jeg den positivt, skal jeg skrive, at det er reklame Mascha Vang, blogger og influencer

Men måske er det bare, fordi markedsføringsloven ikke kan følge med det medielandskab, den bestemmer over.

Det mener i hvert fald flere af landets store influencere. For eksempel er det endnu uklart, om det er nok at bruge en indlejret funktion, hvor eksempelvis det sociale medie Instagram gør det muligt at deklarere et opslag som betalt samarbejde. Eller om der slet og ret skal stå ’REKLAME’ som det allerførste.

Snapchatteren og instagrammeren Rasmus Kolbe, der også er kendt som ’Lakserytteren’, mener ikke, at reglerne er fair, når et medie som Politiken godt må anmelde en ny bog, et spil eller en film.

»Hvis jeg får tilsendt samme spil som Politiken og anmelder det, er jeg påbudt at markere det som en reklame«, siger han.

Og det er ikke, fordi han ikke kan se forskel på en snapchatter og en avis. Men en blog som Mandesager minder rigtig meget om et blad som Euroman, mener han. Og alligevel gælder der helt forskellige regler.

»Forbrugerombudsmanden kan godt lide at sige, at de konventionelle medier har en tradition for at gøre sådan og sådan, så fordi de gamle medier har gjort det længe, må de gerne. Men det er ikke godt nok, og det vidner om, man ikke har brugt nok tid på at forstå de nye medier«, siger Kolbe.

I stedet har myndighederne, som han ser det, valgt den lette løsning: at tvinge alle influencere til at markere alt som reklame.

Paraderne er nede

Han bliver bakket op af blandt andre bagebloggeren Annemette Voss, youtuberne Robin Dekker og Samrita Kaur og ikke mindst Mascha Vang, der alle synes, at lovgivningen er med til at fordumme deres følgere. Og det er ærgerligt, mener Mascha Vang.

»Der er stor forskel på at få penge for decideret at lave reklame, og så at jeg har fået en lille smule rabat på de stole, som jeg alligevel havde købt. Men hver eneste gang jeg tager et billede, hvor spisebordet kommer til at være med, skal jeg nu skrive reklame«, siger hun.

Serie Influencerne I takt med de sociale mediers indtog er hundreder af danske influencere begyndt at dele ud af sig selv og deres hverdag. De har så stor udbredelse, at virksomheder betaler dem for at anbefale os ting. Men Forbrugerombudsmanden kritiserer, at det er svært at skelne mellem, hvad der er oprigtigt, og hvad der er betalt. Politiken undersøger i denne serie, hvem influencerne er, hvordan de arbejder, og hvordan de påvirker mediebranchen omkring dem. Læs alle artikler i serien her.

Hos Forbrugerombudsmanden mener fuldmægtig Marie Asmussen nu ikke, at man skal underkende, hvor meget influencerne påvirker deres følgere.

»Det er en effektiv markedsføringsmetode at anvende influencere. Derfor er det også her vigtigt, at det er tydeligt, hvornår der er tale om personlige holdninger og kommercielle budskaber. Det skal være tydeligt, hvis man får betaling eller andre fordele for et opslag«, siger hun.

Hun understreger, at der ikke er noget i vejen med måden, hvorpå influencere bruger sig selv til at reklamere for produkter. Men som der står i markedsføringslovens paragraf 6 stykke 4: Det skal være klart, hvis der er en »kommerciel hensigt« med et opslag.