Berlingske-chef Mette Østergaard slår igen: Sætter navn på TV2-chef, der ikke mente, hun kunne have et lille barn og et stort job samtidig

Berlingske-chefredaktør Mette Østergaard har to gange i sin karriere fået at vide af mandlige chefer, at hun næppe kunne forene sit arbejde med at få børn.

Det beskrev hun i en klumme i sin avis mandag i kølvandet på den verserende debat om sexisme og sexchikane i medieverdenen. I klummen var cheferne og mediearbejdspladserne anonymiserede.

Tirsdag har Mette Østergaard taget bladet fra munden og navngiver nu en TV 2-chef over for TV 2’s ledelse. Mette Østergaard siger, at hun som mediechef har et særlig ansvar for, at der bliver ryddet op i kulturen i mediebranchen.

»Jeg synes, at det er rigtigt, at det er mig, der orienterer den nuværende ledelse på TV 2 om den situation, frem for at lægge det ansvar over på de yngste praktikanter på TV 2. Derfor har jeg valgt at navngive vedkommende over for dem, der skal håndtere det, og det må de gøre på den måde, de finder mest rigtigt«, siger hun til Berlingske.

Den konkrete hændelse skete, da Mette Østergaard havde en ansvarsfuld redaktørstilling på TV 2. Alt gik godt, siger hun, lige indtil hun blev gravid:

»Så skiftede den positive tone fra chefen, og jeg måtte stå skoleret på den store mediechefs kontor, hvor jeg blev bedt om at forklare, hvordan jeg mente, jeg kunne håndtere et så ansvarsfuldt job med et lille barn på vej. Endda som enlig mor. Det var en kombination, han havde svært ved at se for sig. Det blev direkte sagt, at min graviditet var en »anledning« til at se på min fremtidige rolle. At der i forvejen sad fraskilte mænd med børn i samme ledelsesgruppe, gav åbenbart ikke samme grund til bekymring«, skrev hun i sin klumme mandag.

I dag siger hun i Berlingske, at hun tager beslutningen, fordi »vi er nødt til at være konkrete«. Det behøver ifølge Østergaard ikke at være i en offentlig gabestok, men hun mener, at den relevante HR-afdeling bør kende til sagens indhold, siger hun.

Chefredaktør for TV 2-nyhederne, Jacob Kwon, har ikke ønsket at kommentere sagen over for Jyllands-Posten.

Men i dag har TV 2 afholdt et stort krisemøde mellem ledelsen og ansætte for at diskutere en række verserende beskyldninger om et sexistisk, lummert og mandsdomineret arbejdsmiljø i TV 2’s nyhedsafdeling – en »mandeklub« ifølge en kritiker.