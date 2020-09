46 kvinder i brev: Ekstra Bladet har en sexistisk kultur

En lang række kvinder, der har arbejdet på Ekstra Bladet eller stadig gør det, går nu i rette med deres chefredaktør Poul Madsen.

Han har i forbindelse med de seneste ugers debat om sexisme og krænkelser i mediebranchen sagt, at han kun kendte til to sager om sexisme de seneste år, og at han mente, at problemet var væsentligt mindre end tidligere på bladet.

Men i et brev til ham og ledelsen på Ekstra Bladet skriver 46 kvinder, at de alle i større eller mindre grad har oplevet »den sexistiske kultur, der hersker på arbejdspladsen«.

De fortæller om nedgørende jokes, lumre mails og fysiske seksuelle krænkelser, »der grænser til eller ligefrem var overgreb«.

De fortæller, at der ingen lydhørhed er på bladet, når nogen klager.

»Under vores tid på avisen gik nogle til sine respektive praktikantvejledere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd. Men lige lidt hjalp det. Nogle blev direkte afvist, men fælles er, at ingen gjorde noget, eller vidste hvad der skulle gøres, ved disse oplevelser«, hedder det i brevet, der fortsætter:

»Så Poul Madsen og EB’s direktion, vi håber, I med dette brev forstår, hvorfor ”kun” to sager er endt på chefredaktørens bord. Og vi er her for at fortælle jer, at der findes langt flere«.

Brevet indeholder desuden en række vidnesbyrd, hvor kvinderne fortæller om deres oplevelser på Ekstra Bladet, der spænder fra lumre mails og kommentarer til befamlinger.

Poul Madsen: »Jeg har ryddet min kalender«

I en mail til alle medarbejdere på Ekstra Bladet, som Politiken er i besiddelse af, skriver Poul Madsen, at han nu vil forsøge at ændre på kulturen på avisen.

»Det er mit ansvar som øverste chef at få stoppet den sexistiske kultur. Jeg har forsøgt, men helt åbenlyst ikke godt nok. For meget har været skjult og fejet ind under gulvtæppet alt for længe. Det skal være slut nu. Men ledelsen kan ikke ændre kulturen alene. Vi har brug for alles input og hjælp«, skriver han.

»Ingen må nogensinde være i tvivl om, hvor de skal gå hen, hvis de overværer eller er udsat for en krænkende handling«.

Afslutningsvis skriver Poul Madsen i brevet:

»Jeg har ryddet min kalender. Ingen sag i min tid som chef på Ekstra Bladet er vigtigere end denne.

Politiken forsøger at få en kommentar fra Poul Madsen.