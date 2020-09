Ekspert: Sexismesagerne kan koste Poul Madsen tronen på Ekstra Bladet

»Jeg truer ikke med at gå. Jeg truer med at blive«.

Sådan sagde ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen i onsdags, efter at han var havnet i massiv kritik for at have forfremmet en mandlig chef, der i samme omgang havde fået en advarsel for sexchikane.

Og citatet er ganske sigende for chefredaktøren. Han beskrives som en eminent overlever, en modig og bramfri debattør, der altid står på mål for den grænsesøgende journalistik, som han står i spidsen for på Ekstra Bladet, klassens frække dreng i mediebranchen.