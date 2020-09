Kvindesamfund: »For os at se driver JP/Politikens Hus en forretning, der ser noget lyssky ud«

I september blev en ung prostitueret nigeriansk kvinde anholdt i Aalborg. Hun havde intet pas, og da politiet, Center mod Menneskehandel og Udlændingestyrelsen havde hørt hendes historie, vurderede alle instanser, at hun havde været udsat for menneskehandel, og hun blev anbragt på et krisecenter.

Så sent som i august arbejdede hun på en massageklinik i Fjerritslev, som dagligt annoncerer i Ekstra Bladet. Politiken har forelagt beretningen for Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen og spurgt, hvad han tænker, når han hører, at hun for nylig har været på en klinik, der annoncerer i Ekstra Bladet.

»Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at hun har været udsat for det her, og at det er godt, at politiet har grebet ind. Det er dem, som er i stand til at undersøge den type sager til bunds. Jeg tænker også, at man skal stille sig selv det spørgsmål, om Ekstra Bladet kunne lave om på, at der er menneskehandel, ved at droppe annoncerne, eller om det er politikerne eller politiet, der kan«.