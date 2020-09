Jeg synes ikke, at nogen virksomheder – heller ikke jeres – skal bidrage til hvidvask og udnyttelse af kvinder

Danske Bank opsagde i foråret deres engagement med JP/Politikens Hus omkring massageannoncerne. Banken frygtede hvidvask. Ekstra Bladet fortsætter med at bringe annoncerne. Politiken har talt med en professor i strafferet, en antropolog, forstanderen fra Reden, Forkvinden for Dansk Kvindesamfund, en sexdebattør og en tidligere prostitueret om annoncerne.

Helena Gleesborg Hansen. Forkvinde i Dansk Kvindesamfund

»For os at se driver JP/Politikens Hus en forretning, der ser noget lyssky ud. Hvor store er indtægterne? Hvor meget bliver betalt kontant? JP/Politikens Hus vil ikke ud med det, og Danske Bank vil heller ikke sige noget, men dækker sig ind under, at det er kundeforhold. Det kunne vække mistanke om, at der er hvidvask involveret, og det peger tilbage på JP/Politikens Hus. I Dansk Kvindesamfund kunne vi godt tænke os, at JP/Politikens Hus lavede nogle klare retningslinjer for, hvad man vil acceptere, for selvfølgelig skal vi ikke have mediehuse, der tjener penge på menneskehandel. Noget tyder på, at der gemt i de annoncer, ligger trafficking bag, og jeg tænker at JP/Politikens Hus må have nogle procedurer, hvor I kan verificere, at der ikke foregår rufferi og udnyttelse nedenunder. I har et juridisk og moralsk ansvar for at sikre jer, at i ikke tjener penge på udnyttelse af kvinder. Den lysskyhed, der er omkring annoncerne, er påfaldende«.