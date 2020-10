Nye regler på dansk musikmagasin: Medina skal ikke længere kaldes sexbombe, og Ariana Grande er ikke den næste store diva

En hurtig Google-søgning fører til en Gaffa-artikel, der omtaler sangeren Medina som »den danske sexbombe«. Om musikeren Soleima skrives der, at »Danmark har fået sig en elektronisk prinsesse«, og Ariana Grande »kan være den næste store diva«.

Men den slags formuleringer skal det nu være slut med i musikmagasinet Gaffa. Sådan lyder det ifølge DR i en mail fra chefredaktør Sidsel Thomassen til alle magasinets skribenter.

»På Gaffa kan, skal og vil vi ikke tolerere sexisme«, skriver Thomassen.

Hun beder skribenterne om at være opmærksomme på det sprog, de bruger i artikler og anmeldelser. For Thomassen har ikke i sinde at lægge spalteplads til »uddaterede, stereotype udtryk«.

I kraft af sit talerør mener hun, at skribenter på magasinet skal være opmærksomme på, hvordan de bruger sproget. Selv har hun flere gange studset over formuleringer i magasinet og overvejet, om skribenterne bruger udtrykkene på en fair måde. Konkret opfordrer chefredaktøren til at droppe betegnelser som alf, sylfide, prinsesse, diva og sexbombe.

Der bliver ikke tale om at gennemgå gamle artikler for at slette de nu frarådede udtryk. For fortid er fortid, mener Sidsel Thomassen.

Hos sangeren Selina Gin fra det tidligere band Nelson Can får de nye anbefalinger til Gaffas skribenter en varm modtagelse. Nelson Can blev, fortæller Selina Gin, ofte sammenlignet med andre bands med kvinder, som de ikke musikalsk havde meget til fælles med. Derfor er hun glad for, at Gaffa nu anerkender, at bladets sprogbrug har »indflydelse på deres læsere«, siger hun til DR.

Heller ikke et mandligt betonet ord som fissekarl, som musikmagasinet i 2015 brugte om musikeren Father John Misty, vil fremover være at finde i Gaffas anmeldelser og artikler.