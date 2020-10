Facebook vil stoppe falsk og fordrejet indhold om Holocaust

Automatisk oplæsning

Facebook vil forbyde indhold, der enten afviser eller fordrejer Holocaust.

Det siger Mark Zuckerberg, stifter af det sociale medie, mandag ifølge en række medier såsom Reuters, dpa og The Verge.

»Hvis folk søger på Holocaust på Facebook, vil vi begynde at henvise folk til myndighedskilder for at få korrekt information«, siger stifteren ifølge dpa.

Han bekræfter det selv i et opslag på Facebook.

Det sociale medie oplyser, at det vil begynde på det senere i år, men præciserer ikke nærmere.

Holocaust er betegnelsen for det folkedrab, som nazisterne stod bag under Anden Verdenskrig. Her blev cirka seks millioner jøder slået ihjel.

Facebook har tidligere talt for retten til fri tale, og det sociale medie er tidligere blevet mødt med kritik for at lade folk skrive usandheder om Holocaust på platformen.

For to år siden afviste Mark Zuckerberg således i en podcast, at selskabet ville fjerne indhold, der afviser, at Holocaust har fundet sted.

»Jeg tror ikke, at de bevidst skriver det forkert«, sagde han ifølge teknologimediet The Verge.

Han har nu skiftet holdning.

I et opslag på Facebook mandag skriver han, at han har kæmpet med at finde balancen mellem retten til at ytre sig frit, og at man ikke bør gøre skade på andre ved at mindske eller helt fornægte rædslerne under Holocaust.

»At trække de rette grænser mellem, hvad der er og ikke er acceptable ytringer, er ikke enkelt, men med verdens nuværende tilstand mener jeg, dette er den rette balance«, skriver Zuckerberg blandt andet.

Facebook oplyser, at selskabet nu tager skridtet på baggrund af 'den veldokumenterede stigning i antisemitisme globalt og den alarmerende grad af uvidenhed om Holocaust, især blandt unge'.

Det er ikke første gang, Facebook griber ind over for bestemte udmeldinger.

Tidligere på måneden betegnede Facebook bevægelsen QAnon som farlig og begyndte derfor at fjerne alle grupper og sider, der repræsenterede den.

Også konti med indhold relateret til QAnon på Instagram, der ejes af Facebook, blev slettet.

Facebook er tidligere blevet kritiseret for at tillade falske nyheder og konspirationsteorier på det sociale medie. Det skete især op til det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Derfor har det sociale medie tidligere meldt ud, at det vil slå hårdere ned på spredning af misinformation få uger op til det forestående præsidentvalg i USA 3. november.

ritzau