Jobnyt: Kirsten Birgit skal være seniorkorrespondent på TV 2

Jobnyt: Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm alias Frederik Cilius Jørgensen tiltræder 24. oktober som seniorkorrespondent på TV 2 Play.

Kirsten Birgit og makkeren Rasmus Bruun blev medieløse, da Radio24syv lukkede for et år siden. Det var her, den fiktive journalist og producer i årevis fornærmede Danmark i det prisbelønnede program ’Den korte radioavis’, der var et af stationens mest lyttede programmer.

Nu skal den store dame i dansk journalistik så dække livsstilsstof i programmet ’Fuld af Danmark’, skriver TV 2.

»Kirsten Birgit får ansvaret for at styrke dækningen af livsstilsstof på TV 2 Play, hvor hun med sin baggrund som blandt andet kulturanmelder skal rejse ud i landet og berige danskerne med sit syn på landets tilstand. Med Kirsten Birgit om bord får vi en kompetent og erfaren kvinde med på holdet, der har smag for, hvad danskerne bør vide, og som kan formidle det i fuld skala«, siger livsstilsredaktør på Tv 2 Jes Schrøder i en pressemeddelelse.

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm er ifølge TV 2 68 år og uddannet journalist.