Trumps folk plantede smædehistorie om Biden i stor avis. Resultatet blev noget helt andet end forventet

Der er et godt stykke pressehistorie i den ballade, der i disse dage udspiller sig på den traditionsrige konservative avis Wall Street Journal.

Negative historier om modparten har ofte været et effektivt våben i slutspurten i en hård valgkamp. Jo mere polariseret og primitivt et mediesystem, des bedre fungerer metoden. Og helst skal den sene smædehistorie præsenteres med et brag i et nogenlunde respekteret medie.

Trump-lejren har ledt med lys og lygte efter noget, der kunne ligne en rygende pistol. Og størst har forventningerne været til Joe Bidens mest sårbare flanke: sønnen Hunter Biden og hans internationale forretningsaffærer.