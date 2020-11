YouSee mister seere for 18. kvartal i træk

2020 har budt på massiv kundeafgang hos TDC, men det seneste kvartal har udviklingen ikke været så mærkbar som i begyndelsen af året. Det viser regnskabet fra TDC, der er Danmarks største selskab på tv, bredbånd, mobiltelefoni og fastnet og står bag YouSee, Telmore, Fullrate og Hiper.

TDC har i tredje kvartal mistet 16.000 tv-kunder og 18.000 bredbåndskunder. Det er færre end de to foregående kvartaler, og samtidig kan selskabet glæde sig over, at der er kommet 1.000 nye mobilkunder efter store kundetab tidligere i år.

Fakta YouSee mister kunder Her kan du se kundeudviklingen hos YouSee de seneste år: 1. januar 2014: 1.402.000 kunder.

1. januar 2015: 1.392.000 kunder.

1. januar 2016: 1.396.000 kunder.

1. januar 2017: 1.357.000 kunder.

1. januar 2018: 1.281.000 kunder.

1. januar 2019: 1.225.000 kunder.

1. januar 2020: 1.171.000 kunder.

2020 efter årets første ni måneder: 1.053.000 kunder. Kilde: TDC’s regnskaber. Vis mere

Kundeafgangen i starten af året skete i forlængelse af, at YouSee og Discovery Networks ved årsskiftet stoppede deres samarbejde. Derfor røg en række kanaler væk fra YouSee – herunder Canal 9, Kanal 5, 6’eren og Eurosport – og det fik tusindvis til at opsige deres abonnement. De mange opsagte abonnementer ramte også andet end tv, fordi en del samtidig opsagde deres mobil- og bredbåndsabonnementer.

Hos TDC er finansdirektør Lasse Pilgaard tilfreds med udviklingen i tredje kvartal.

»Vi er glade for, at vi har formået at holde vores markedsandele konstante på mobil- og tv-markedet og kun falder en smule på bredbånd. Det er en markant bedre udvikling end de seneste kvartaler, og det kommer ned til en god indsats på tværs af Nuuday (den kundevendte del af TDC Group, red.) – herunder en lancering af vores nye mobilbrand (Eesy, red.) og en opgradering af hastigheden hos vores bredbåndskunder«, siger Lasse Pilgaard.

Seernes vaner ændrer sig

Samlet har TDC i år til dato mistet 118.000 tv-kunder, 75.000 bredbåndskunder og 46.000 mobilkunder. Generelt set har de seneste år budt på kundeafgang hos tv-selskaberne i Danmark, da seernes vaner har ændret sig mærkbart.

Streamingtjenester som Netflix og HBO har gjort deres indtog på markedet, og der bliver set mindre traditionelt flow-tv end for år tilbage. Hos TDC har der været tilbagegang i antallet af tv-kunder de seneste 18 kvartaler i træk.

Lasse Pilgaard kalder det meget svært at spå om, hvor længe antallet af tv-kunder vil gå ned.

»Vi er et marked, der forandrer sig meget. Det gode er, at folk ser mere indhold, og vores opgave er så at skabe nogle produkter, hvor der vækst. Nu har vi lanceret et fleksibelt tv-produkt, hvor folk selv kan blande det klassiske tv-produkt med streamingtjenester, og vi har lanceret appen YouTV, og det er skridt hen mod at vende udviklingen. Men det er svært at spekulere i, hvornår tv-markedet vil flade ud, men jeg tror også, at man skal se lidt mere differentieret på det – for eksempel at klassisk tv-sening går ned, og nye områder går den anden vej«, siger Lasse Pilgaard.

Det faldende kundetal har været medvirkende til, at TDC’s omsætning i tredje kvartal er faldet med 5,3 procent til 4 milliarder kroner. Driftsoverskuddet lander på 1,6 milliarder kroner. Det er stort set på niveau med sidste år. Det hænger sammen med, at udgifterne er skåret 10 procent over det seneste år – blandt andet via en fyringsrunde på 150 personer tidligere i år.

ritzau