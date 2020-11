Opfordrede til halshugning: Twitter lukker Steve Bannons konto permanent

Torsdag morgen amerikansk tid truede Trumps tidligere chefstrateg, Steve Bannon, med, at viruseksperten Dr. Anthony Fauci og FBI-direktør Christopher Wray burde halshugges.

Det gjorde han i en livestream af sit ’War Room: Pandemic’ online-show på både Facebook, YouTube og Twitter, der nu har reageret kontant og lukket hans konto. Det skriver CNN.

I udsendelsen sagde Bannon, der er kendt for sin aggressive stil:

»Jeg vil faktisk gerne gå tilbage til den gamle Tudor-tid. Jeg ville sætte hovederne på pæle. Nemlig. Jeg vil placere dem i hvert sit hjørne af Det Hvide Hus som en advarsel til føderale bureaukrater. Enten retter du ind, eller også er du væk«.

Jeg vil faktisk gerne gå tilbage til den gamle Tudor-tid. Jeg ville sætte hovederne på pæle Steve Bannon

Videoen lå online i 10 timer, før Facebook fjernede den med henvisning til forbuddet mod at tilskynde til vold. Da var den blevet afspillet næsten 200.000 gange.

YouTube har også fjernet videoen og meddelt, at YouTube fortsat vil »være opmærksomme, når vi håndhæver vores politik i perioden efter valget«. Og Twitter har altså ligefrem permanent suspenderet kontoen for Bannons’ ’War Room’-podcast med henvisning til, at han forherliger vold. Bannon hævder, at det er løgn.

Men på War Rooms side står der tydeligt, at kontoen er suspenderet med henvisning til, at Twitter lukker konti, som overtræder reglerne.

Flere amerikanske medier har forsøgt at få Bannon i tale for en kommentar, men der har ikke været muligt.

Der har den seneste uge været bekymring for, om valget kunne udløse vold, ikke mindst efter Donald Trump selv har opildnet til det (via Twitter) og beskyldt demokrater for at »stjæle sejren«. Donald Trump Jr. opfordrede i tråd med sin far til at »amerikanerne bør gå i total krig over valget«. Han har dog slettet kommentaren igen.

I forbindelse med det amerikanske valg har sociale medier i hidtil uset omfang valgt at ’flagge’ falske udsagn og i det hele taget være på vagt over for udsagn, der overtræder mediernes regler for, hvad man må ytre.

Steve Bannon er indtil videre den mest højprofilerede figur, der har fået sin konto lukket i forbindelse med valget.