Radio Loud forsvinder helt ud af måling i stedet for at få registreret nul lyttere

Der vil ikke længere stå et stort rundt nul ud for radiostationer som Radio Loud, der har så få lyttere, at det ikke kan måles.

De vil i stedet glide helt ud af Kantar Gallups opgørelse over, hvor mange lyttere de forskellige danske radiostationer har, skriver Mediawatch.

Radio Loud var slet ikke på listen i uge 44, men er kommet tilbage igen i uge 45 med 15.000 lyttere over 12 år.

»Når vi offentliggør lyttertal, gør vi ikke et stort nummer ud af usikkerheden ved eksempelvis at skrive, at lyttertallet er mellem 3.000 og 4.000, men den usikkerhed eksisterer jo. Når målingen melder nul, er det et udtryk for, at vores bedste estimat af lytningen til den kanal den pågældende uge er under 1.000 lyttere«, siger Dennis Christensen til Mediawatch.

Han er chef for DR Medieforskning og formand for gruppen bag lyttermålingerne.

Ifølge Dennis Christensen mener gruppen, at nullet »støjede for meget« i de ugentlige målinger.

Det er Radio Loud, det er gået ud over, som er blevet kritiseret for at have nul lyttere. Radiostationen vandt overraskende udbuddet om en ny dab-kanal foran Radio24syv.

Radio Loud får omkring en kvart milliard kroner i offentlig støtte over fire år, men har, siden den gik i luften i april i år, haft meget svært ved at tiltrække lyttere.

I masser af målinger fra Kantar Gallup har der stået nul ud for radiostationen. Det har fået blandt andre kulturminister Joy Mogensen (S) til at kritisere radioen.

I efteråret har Radio Loud lagt strategien om, så der bliver satset mere massivt på podcasts og på at være til stede på de sociale medier, hvor målgruppen, de 15-30-årige, befinder sig.