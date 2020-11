For to år siden blev hans video set af 35 mennesker. Ved præsidentvalget forleden kiggede flere millioner med

Fakta

Twitch

Lanceret i 2011som et socialt medie med mulighed for at streame videoer live og også se dem efterfølgende.

Er en stor platform for e-sport og computerspil generelt.

Twitch har omkring 15 mio. brugere hver dag. 81,5 procent af dem er mænd, og mere end 50 procent er 18-34 år.

Er de senere år blevet en stor politisk kanal i USA. Blandt andre har Bernie Sanders og Donald Trump en Twitch-kanal. Under valgkampen blev kongresmedlemmerne Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar bemærket for at spille et af tidens populære multiplayerspil på platformen.

