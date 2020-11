BBC vil undersøge omdiskuteret interview med Diana fra 1995

Den britiske public service-gigant BBC lover nu at komme helt til bunds i omstændighederne bag et meget set og omdiskuteret interview med prinsesse Diana i 1995.

Dianas bror, Charles Spencer, har beskyldt journalisten bag interviewet, Martin Bashir, for at bruge falske bankdokumenter til at overbevise ham om, at han skulle få prinsesse Diana til at stille op til interviewet.

Ifølge Daily Mail har Charles Spencer sendt et brev til generaldirektøren for BBC, Tim Davie, hvori han skriver, at Martin Bashir brugte de falske dokumenter til at overbevise ham om, at to ledende medarbejdere ved hoffet blev betalt af den britiske sikkerhedstjeneste for oplysninger om prinsesse Diana.