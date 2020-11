TV 2's nyhedsdirektør stopper efter to blodpropper i hjertet

TV 2’s nyhedsdirektør siden 2015, Mikkel Hertz, stopper i sin stilling og skal i stedet have en anderledes rolle i TV 2’s nyhedsorganisation.

Hertz blev ramt af to blodpropper i hjertet tidligere på året, men vender tilbage efter sin sygeorlov 1. december. Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Han fortsætter dog i jobbet som nyhedsdirektør, indtil hans afløser er fundet. Herefter bliver hans nye titel journalistisk chef.

»Jeg føler, at jeg er ved at være helt ovenpå igen efter behandling for to blodpropper i hjertet. Men det forløb har naturligvis givet anledning til en del personlige overvejelser – herunder også et ønske om arbejdsmæssigt ind imellem at kunne lette foden lidt fra speederen. Derfor er jeg rigtigt glad for den aftale, vi sammen har lavet, for jeg holder umådeligt meget af TV 2 som arbejdsplads«, udtaler Mikkel Hertz i pressemeddelelsen.

Programdirektør Lotte Lindegaard overtager det overordnede ansvar for nyhedsområdet og får dermed udvidet sit ansvarsområde. Hun træder samtidig ind i selskabets direktion, som - udover hende - består af administerende direktør Anne Engdal Stig Christensen, viceadministrerende direktør Flemming Rasmussen og finansdirektør Carsten Topholt.