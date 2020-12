Politiken hjemsender alle journalister efter flere smittetilfælde

Politikens redaktionslokaler på Rådhuspladsen står fra i dag tomme, og det vil de gøre frem til tirsdag morgen. Flere smittetilfælde på avisen i den seneste uge betyder, at alle redaktionelle medarbejdere de næste to døgn skal arbejde hjemme.

»Vi har de seneste dage haft smittetilfælde, der kunne pege på, at vi kan have en smittekæde kørende. Da medarbejdernes sikkerhed og tryghed går forud for alt andet, har vi valgt at lukke Politikens redaktion på Rådhuspladsen ned i 48 timer fra søndag morgen, så vi kan¨få rengjort, udluftet og desinficeret redaktionen. Hverken politiken.dk eller printavisen vil blive påvirket direkte af den midlertidige nedlukning. Vi venter en gradvis genåbning af redaktionen på Rådhuspladsen fra tirsdag«, siger Christian Jensen, ansvarshavende chefredaktør.

Du skal dog kigge godt efter for at opdage, at alle artikler – inklusive denne - er skrevet hjemmefra. Alle produktioner vil fortsætte som normalt med en enkelt undtagelse:

Selv om man kan gøre meget hjemmefra, er det ikke muligt for vores podcastredaktion at producere den daglige ’Du lytter til Politiken’ uden et lydstudie. Mandagens afsnit er allerede optaget og udkommer som planlagt, men tirsdagens afsnit udgår. Onsdag er Du lytter til Politiken tilbage igen.